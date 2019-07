Lácteos: facturación del primer semestre cayó 3% con relación a 2018

Los precios de los productos lácteos exportados desde Uruguay mejoraron en junio respecto a lo que sucedió en mayo, no obstante la facturación del primer semestre de 2019 se sitúa un 3% por debajo de la alcanzada en ese tramo de 2018.

Eso, establecieron los técnicos del Instituto Nacional de la Leche (Inale), es consecuencia de una importante caída en el valor recibido por la exportación de queso y manteca, que no se compensó con la mayor facturación lograda por las colocaciones de las leches en polvo.

Considerando el conjunto de los rubros leche en polvo entera, leche en polvo descremada, quesos y manteca, en los primeros seis meses de este año se exportó por US$ 278 millones (con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas), con la caída antes señalada.

Comparando el primer semestre de 2019 con igual lapso de 2018, en leche en polvo entera las exportaciones medidas en dólares crecieron 5%, las de leche en polvo descremada aumentaron 72%, las de quesos cayeron 20% y las de manteca disminuyeron 28%.

Si la medición se hace con base al volumen, se apreció un crecimiento de 10% en leche en polvo entera y de 69% en leche en polvo descremada, con una caída de 20% en quesos y 16% en manteca.

En relación a los precios promedio logrados, siempre con base en la comparación de esos períodos, hubo una caída de 4% en leche en polvo entera, una suba de 2% en leche en polvo descremada, no varió en el caso de los quesos y cayó 14% en manteca.

Los precios promedio

En junio de este año los precios promedio fueron US$ 3.161 para leche en polvo entera, US$ 2.240 para leche en polvo descremada, US$ 4.315 para quesos y US$ 4.971 para manteca.

