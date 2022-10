En un minuto y medio, ladrones armados asaltaron una joyería en shopping de Portones

La policía investiga el robo a una joyería de Portones Shopping, ubicado sobre avenida Italia Montevideo. Tres personas ingresaron armadas sobre la hora 17:00 de este miércoles y exigieron la recaudación de la joyería GR, ubicada en el primer piso.

Según información a la que accedió El Observador, estuvieron un minuto y medio y escaparon, vulnerando la seguridad del establecimiento. La joyería se ubica en el local 138, próximo a una de las puertas de salida.

Lo hicieron con los rostros cubiertos. Se llevaron varias joyas y relojes, y escaparon en un vehículo denunciado como robado, que luego abandonaron tras rapiñar otro vehículo, informaron fuentes de la policía.

Al momento no se estima el monto robado porque el personal no ha hecho el arqueo. Según testigos, se escuchó la rotura de vidrios (rompieron la vidriera) y la gente comenzó a correr. Algunas tiendas decidieron cerrar. No hubo personas heridas.