Lafluf llamó a Orsi y le mandó un guiño: "Lograste el fideicomiso; yo sigo trancado"

El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, llamó en la noche del martes a su colega canario, Yamandú Orsi, una vez que logró la mayoría especial en la Junta Departamental para aprobar un fideicomiso por US$ 44 millones a financiar en diez años. "No le voy a mentir. Sí, anoche lo llamé, y le dejé un mensaje porque no pude hablar con él", confirmó el jefe comunal blanco a El Observador.

"Soy muy amigo de Yamandú y, como la vez anterior él había intentado hacer algo, ahora de vuelta. Pero es totalmente distinto. El de él es para hacer obra, y el mío es para que por lo menos me den aire para pagar una deuda que la anterior administración debió haber pago, porque no podía pasarse del período", declaró Lafluf. Leé también Barajar y dar de nuevo: Lafluf y Umpiérrez piensan plan B de financiamiento ante fideicomisos estancados A mediados del año pasado el jerarca había impulsado un fideicomiso por US$ 12 millones, US$ 5 millones de los cuales estarían reservados para cubrir una deuda heredada por la gestión de su antecesor frenteamplista, Óscar Terzaghi. En la coalición de izquierda sostienen en cambio que ese pasivo responde a un "déficit estructural" arrastrado período a período, por lo que requiere de sucesivos créditos para asegurar que la comuna "siga funcionando". En medio de esas negociaciones los blancos Lafluf y Alejo Umpiérrez (Rocha) apelaron tanto al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, como al frenteamplista Orsi. Sin embargo, todos esos proyectos fracasaron porque no se lograron destrabar las conversaciones. Umpiérrez terminó consiguiendo un crédito meses más tarde, aunque por una cifra menor. La victoria de Orsi esta semana reeditó esa posibilidad de diálogos entre departamentos. "Simplemente como soy muy amigo lo llamé para decirle: 'Lograste un fideicomiso; yo sigo trancado'", contó Lafluf, en tanto insiste en su pedido de más financiamiento. "El resto de la gente acá considera que no lo debería mandar más, pero lo voy a mandar todas las veces que pueda porque creo que es injusto. Esto que fueron casi US$ 5 millones no debería haberse pasado del otro período, y solamente eso es lo que pedimos que ayuden a financiarlo a diez años", sostuvo. Leé también A ley de juego: la revancha de Orsi, las monedas de cambio y las quejas que se dan vuelta "Todos los años yo estoy pagando US$ 1 millón por ese crédito. Eso a mí me equivale a 100 cuadras de bitumonoso", aseguró. El jerarca había recibido "asesoramiento" respecto a que estaba habilitado para iniciar acciones legales contra su antecesor, aunque descarta manejar esa posibilidad. Consultado respecto a qué rol jugaría Orsi en el escenario local de Río Negro, contestó: "Y yo que sé. La vez pasada terminó en un lío porque había gente que decía: 'Qué tiene que ver Orsi con nosotros'", concluyó. El jefe comunal de Canelones había deslizado este miércoles en conferencia de prensa que tuvo "la oportunidad de hablar con algunos intendentes". "Estamos explorando la posibilidad de apoyar para que algo similar a esto pueda ocurrir en otra parte del país", comentó.