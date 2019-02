Lanas gruesas le dan impulso al mercado australiano

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

Las lanas gruesas fueron las protagonistas en la última semana de remates en Australia y en el período del pos receso.

Este jueves el Indicador de Mercado del Este (IME) cerró en US$ 14,05 por kilo base limpia, el mayor nivel de cierre desde mediados de octubre. En la semana ganó 32 centavos o 2,3% gracias, principalmente, a la depreciación del dólar estadounidense frente al australiano.

En la divisa local el IME cerró en AU$ 19,34 por kilo con un avance de siete centavos o 04%.

Desde que se retomaron los remates tras el receso el indicador subió 4,4% en dólares estadounidenses y 3,9% en australianos.

En las lanas de 30 micras la suba semanal fue de 16,1% en dólares estadounidenses, con un incremento acumulado de 22,4% desde el último remate de 2018. En 28 micras la ganancia semanal fue de 11,7% y de 20,3% desde el reinicio de actividades tras el receso. En 26 micras el avance fue de 5% y 10,6%, respectivamente.

Para las lanas finas la mejora ha sido menor. En 20 micras la suba semanal fue de 2,1% y de 4,2% tras el receso. Para las 19 micras hubo un incremento de 2% en la semana y de 2,7% tras el receso.

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana publicó referencias de negocios básicamente para lanas medias y gruesas.

En 28 a 28,9 micras sin acondicionar la referencia fue de US$ 2,75 por kilo, con un valor de US$ 3 por kilo por grifa celeste entre 29 y 29,9 micras. Para lanas de 30 a 31,5 micras se manejó un valor de US$ 2,60 por kilo grifa verde.

En lanas finas no se dieron referencias, aunque en la última semana se informaron licitaciones de volumen. Hace cerca de 10 días la firma Moriondo y Cía reportó un negocio de 33.000 kilos de lana de 18,3 micras por US$ 12 por vellón y US$ 1 los subproductos.