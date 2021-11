Lapido, candidato a presidir la cooperativa, advirtió que Conaprole puede quedar en manos de multinacionales o desaparecer

Álvaro Lapido, candidato a presidente de Conaprole por la lista Opción 2021, este jueves en el lanzamiento de esa propuesta, desarrollada en Canelones, realizó un duro ataque al actual directorio de la cooperativa: "Los vamos a bajar", expresó en determinado momento.

Lapido subrayó que es necesario convencer a los tamberos para que el día de la elección no se queden en sus casas y vayan a votar, "porque hay un cambio posible y un equipo preparado, gente con experiencia que nada tiene para envidiarle a lo que hay en Conaprole".

Añadió que se debe trabajar para que los tamberos "hagan a Conaprole suya", porque "los productores sentimos que Conaprole no nos pertenece. Esa distancia que ha puesto el directorio actual de estar allá arriba y nosotros acá lejos es un error. Los cinco que están ahí arriba están porque nosotros los pusimos y así como los pusimos los vamos a bajar", dijo.

Una alternativa nueva

Las elecciones en Conaprole se realizarán el viernes 10 de diciembre. Hay tres corrientes para que los socios cooperarios decidan a quién votar: la oficialista lista 1010 con el actual director de Conaprole, Gabriel Fernández, como candidato a presidente; la opositora lista 1936 con Alessio Ortolani como candidato; y Opción 2021.

Opción 2021 se presenta por primera vez a las elecciones de Conaprole.

En el lanzamiento, Lapido sostuvo que “hay enorme preocupación por lo que está pasando en Conaprole”, y subrayó que hay cambios para hacer y el grupo de la 2021 “está dispuesto a decir sí a un cambio”.

Entre las propuestas de esta lista están cambiar la relación con el sindicato de trabajadores, avanzar en el cobro de la deuda que Venezuela tiene con la empresa e impulsar a los tamberos pequeños con mejor financiación para comida o más animales, se detalló.

Muchos productores, varios con sus familias, acompañaron la actividad que se realizó en Canelones.

Un cambio, "para no desaparecer"

Lapido sostuvo que la cooperativa necesita "un cambio", y en línea con ese concepto comentó que siempre que se avanza hacia un cambio "se ponen trabas".

"Nos vamos a hacer de enemigos, lamentablemente ya los tenemos, pero eso es el cambiar, y si no cambiamos Conaprole va a desaparecer”, le dijo a los tamberos que lo acompañaron en el lanzamiento.

Según dijo, el riesgo de no tomar cambios podría llevar a la cooperativa a terminar en manos de empresas multinacionales.

“Si no hacemos el cambio, peligra Conaprole”, añadió.

Resaltó, en otro momento, los desafíos y cuestionamientos a los que se enfrenta la leche como proteína animal, por lo que hay que prestar atención a dónde va el consumo.

El equipo

Lapido, que es expresidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), integra la lista Opción 2021 acompañado por Carlos Torterolo como candidato a vicepresidente y por Fabián Hernández, Luis Clavijo y Andrés Mondón como candidatos a directores.



Los suplentes serán Pedro Artagaveytia, Marcelo Bartesagui, Guillermo Berti, Leandro Noya, Carlos Sierra, Luis Luengo, Roland Gobel, Mauro Curbelo, Edwin Klassen y Carlos Hodel.

El titular de la lista reconoció que en el grupo "faltan mujeres", y dijo que le gustaría que tamberas acompañen al equipo. Explicó que el hecho de que no haya productoras integrando la lista "no es por machistas, sino porque no encontramos personas que tuvieran tiempo".

La deuda de Venezuela

Uno de los candidatos a directores de la cooperativa por la propuesta Opción 2021, Fabián Hernández, anunció que los integrantes de la lista encontraron “una fórmula para hacernos de la plata de Venezuela”.

En diálogo con El Observador el tambero, de Florida, dijo que la fórmula fue presentada a la actual directiva de Conaprole, pero no fue aceptada, y también se le mostró al gobierno, quien en cambio mostró "voluntad".

Si bien no adelantó información sobre la fórmula, indicó que de usarse será una forma "más rápida" de hacerse con el dinero.

Este es uno de los objetivos de la lista, dijo, que se suma a otros, como la búsqueda de empatía con los tamberos y al objetivo de que no se sigan cerrando tambos y perdiendo productores.

"Estamos comprometidos con los productores de que nos podemos hacer de esa plata rápido. Hay voluntad para esto. Creo que ha sido un error garrafal del actual directorio hacerle un juicio a este gobierno cuando precisamos del gobierno todos los días", comentó, y agregó que el Poder Ejecutivo cumple un rol importante en el desarrollo del sector.

