Laquintana, Kevin Méndez, Seba Rodríguez y el corazón de Homenchenko: las claves de Peñarol en el clásico ante Nacional

El juego de Sebastián Rodríguez, el corazón de Santiago Homenchenko, la intensidad de Kevin Méndez y la velocidad de Ignacio Laquintana, que coronó con un gol en el final, fueron los puntos altos de un Peñarol que sufrió el primer tiempo, pero terminó firmando su triunfo 2-0 en el clásico ante Nacional en el Torneo Apertura.

Así fue el uno por uno de Peñarol:

Thiago Cardozo (5): no le patearon una vez al arco. En el remate que Nacional estuvo más cerca del gol, el palo rechazó el balón tras un remate de Federico Martínez.

Facundo Milans (6): Federico Martínez atacó por su sector y no se la hizo fácil, pero el lateral derecho ganó más de las que perdió con el veloz delantero. Tuvo activa participación en ataque cuando el encuentro se empezó a abrir en el final del primer tiempo y particularmente en el segundo cuando encontró espacios para correr. A los 45 minutos asistió a Arezo, pero el goleador no convirtió. Su aporte clave ocurrió en la jugada del gol de Kevin Méndez, porque fue el que terminó de desacomodar a la defensa tricolor: atacó con velocidad y profunidad, llegó hasta el fondo y puso la pelota justo al medio del área para que su compañero definiera de cara al arco.

Hernán Menosse (5): tomó referencia sobre Fagúndez. Ganó más de las que perdió. Buen trabajo del zaguero.

Leo Coelho (5): Fue bien amonestado a los 19 por empujar a Pereiro. Estuvo firme en su trabajo cuando no tuvo un 9 de Nacional para controlar y cuando en el segundo tiempo ingresó Gigliotti.

Valentín Rodríguez (4): volvió al lateral izquierdo. Tuvo escasa participación en el juego porque Nacional no inquietó por su sector y tampoco pudo influir como suele hacerlo en el funcionamiento de su equipo, con la velocidad con la que pasa al ataque porque el rival no le dio espacios para ello. En una jugada con Zabala al final del primer tiempo, se sintió de una molestia. Pidió el cambio. No salió a jugar el segundo tiempo.

Sebastián Rodríguez (7): como todo Peñarol pasó mal en el primer tiempo, cuando no tuvo espacios, pero, incluso fuera de su mejor contexto para desequilibrar con la pelota, fue la manija. A los 52 minutos perdió la referencia de Pereiro, no pudo detener la carrera del volante hacia el arco de Peñarol y el tricolor generó la mejor situación de los albos en ese período. Debió cortar el ataque, pero no lo hizo. A los 54 minutos tuvo la mejor situación en sus pies, un remate desde afuera del área que se fue apenas afuera. Con una recuperación de pelota suya en la mitad de la cancha nació la jugada que terminó en el 2-0.

Sebastián Cristóforo (7): se plantó de volante central en la zona media. Su aporte fue clave en todos los aspectos del juego. Además, a los 47 minutos tuvo una situación de gol, pero su remate lo atajó Rochet. En el 1-0 de Peñarol hizo toda la jugada del gol, trasladó con velocidad y precisión, abrió espacios cerca del área y fue poniendo a sus compañeros en el lugar para llegar al tanto que abrió el partido.

Santiago Homenchenko (6): es todo corazón y tiene una actitud que contagia. Jugó un buen clásico. Fue amonestado a los 64 minutos. Fue sustituido a los 74 minutos.

Ignacio Laquintana (8): la figura de Peñarol. Tuvo su duelo aparte con Cándido. Le ganó desde que empezó el partido. A los 11 entregó a Arezo y su remate se fue apenas afuera. A los 17 levantó un centro que no pudo aprovechar el goleador. Cándido solo lo paró con faltas. El lateral de Nacional debió ser amonestado antes de los 30 minutos el lateral izquierdo de Nacional. En el segundo tiempo volvió a hacer de las suyas y cerró con el gol que premia su gran actuación.

Matías Arezo (5): así como sostuvo a Peñarol con sus goles durante las seis primeras fechas, esta vez quedó en deuda en un partido clave aunque no le faltaron oportunidad. La primera que tocó, a los 11 minutos, fue un remató desde afuera del área marcado por tres jugadores. A los 17 tuvo la situación más clara en el área chica tras un centro de Laquintana. No pudo llegar cómodo a la pelota y su remate se perdió afuera. Fue bien amonestado a los 21 minutos por una fuerte falta a Noguera. A los 26 le hizo sacar amarilla a Noguera por una infracción. Tuvo su tercera oportunidad en el final del primer tiempo. Su remate lo atajó Rochet. Participó en la jugada del primer gol.

Kevin Méndez (8): la otra figura que tuvo peñarol. Su mejor juego se ve con espacios. Pasó mal hasta los 25 minutos, pero a partir de allí fue la diferencia. A los 26 protagonizó una carrera frenética que solo pararon con infracción y mostró lo que podía llegar a hacer. Nacional le dio espacios y a los 27 se escapó otra vez a los volantes y le mostraron amarilla a Yonathan Rodríguez. Asumió un protagonismo clave en el juego. Convirtió el 1-0 para Peñarol. Dejó la cancha a los 84 minutos.

Lucas Hernández (5): Ingresó para jugar el segundo tiempo por la lesión de Valentín Rodríguez. Fue importante en la función ofensiva. Cerró mal a Federico Martínez en el remate que se estrelló en el palo.

Abel Hernández (-): ingresó a los 74 por Homenchenko.

Rodrigo Saravia (-): ingresó a los 84. Hizo toda la jugada del segundo gol, cuando aprovechó su velocidad en los amplios espacios que dejó la defensa de Nacional que salió a buscar el empate.