Largó el 2019 de Nicolás Cuestas, entre el maratón y la paternidad

El 2019 comenzó hace tiempo para Nicolás Cuestas, ya que para ganar la San Fernando de este sábado hizo una preparación especial enfocado en ese primer gran objetivo del año. Tras conquistar por segunda vez la carrera (la primera vez la ganó en 2015), el atleta olímpico piensa en la temporada estival y en volver al maratón con el objetivo puesto en el Mundial de Doha, en el año previo a los Juegos de Tokio 2020.

“Entrené mucho para esta carrera, estuvo intensa la preparación en todo diciembre. Esta era la carrera importante a principio de año, tenía que correr bien esta”, contó a Referí luego de correr los 10K entre Punta del Este y Maldonado en un tiempo 30’26”.

Para el atleta, la San Fernando es la carrera “más importante de Uruguay” en su distancia, por la presencia de los mejores corredores locales y también por la participación extranjera que siempre puja por el primer puesto. En las 45 ediciones de la prueba, solo 10 veces fue ganada por uruguayos, dos de ellas por Nicolás Cuestas.

Volver a la maratón

La agenda de la Confederación Atlética del Uruguay (CAU) no tiene pausas en verano y el próximo fin de semana será la segunda fecha de su campeonato estival con la carrera de Arequita, en las sierras de Lavalleja.

Para Cuestas no habrá descanso e intentará repetir lo que realizó en el verano pasado, en el que fue el ganador de la mayoría de las etapas.

“Hay siete carreras del campeonato. Seguramente corra el fin de semana que viene, el siguiente, y posiblemente en alguno descanse. Enero y febrero va a ser todo de calle”, comentó.

Y de a poco, el maratón comienza a estar en su planificación de la temporada, pensando en el Mundial de Doha de este año y también de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Estamos viendo si aparece plata para poder correr un maratón y hacer la marca del mundial. Eso está dentro de los planes pero no es seguro”, señaló. “La idea sería correr en Rotterdam el 7 de abril, Andrés Zamora y yo, que corriéramos los dos para intentar buscar la marca. Está dentro de los planes pero está en veremos porque se va a necesitar plata y hay que ver si se consigue”, señaló.

La marca que deberán buscar es de 2:16:00. En caso de correr por debajo de ese tiempo obtendrán cupos para la maratón del mundial que se disputará del 27 de septiembre al 6 de octubre en la capital catarí.

Será un certamen diferente, con altas temperaturas y con varias pruebas en horario nocturno, que terminarán en la madrugada, entre ellas la maratón.

La mejor marca de Cuestas en maratón es de 2015, cuando en Buenos Aires corrió los 42,195K en 2:15:31, logrando boleto para ir a Río 2016.

Llegar a Doha sería una revancha luego de que no pudiera completar la maratón del último mundial, el de Londres 2017, donde tuvo que abandonar por dolores.

“Estamos a la espera”, agregó Nicolás sobre la posibilidad de ir a buscar marca a Rotterdam. Y señaló que es habitual que a último momento se solucionen los traslados. “A veces mi mujer se enoja porque siempre me pregunta para organizar el tema de licencia y muchas cosas se resuelven sobre la marcha y no podés hacer planes. Si tenes algunas cosas concretas pero los viajes con la selección o al exterior se dan sobre la hora y tenés que hacer maravillas”, indicó.

Mientras espera, el atleta olímpico disfruta de la paternidad de su hijo Pedro, a quien ya ha subido a varios podios.

Consultado por si había cambiado en algo la llegada de su primogénito, señaló que lleva bien su nuevo rol en su familia. “Duermo lo mismo. Capaz que con alguna cortada que me tengo que levantar, porque se despierta, pero duermo más o menos igual. Y es supertranquilo”.

“La paternidad la llevo muy bien. Me cambia que puedo entrenar en un solo turno. Si tuviera que entrenar en dos, como hice en octubre y noviembre para prepara la Media Maratón de Mar del Plata, tenía que levantarme muy temprano antes de que mi señora se fuera a trabajar para hacer el primer turno y de tarde hacía el segundo”, comentó. “En diciembre aproveché que mi señora estaba de licencia y ahí pude hacer dos turnos, y ahora como tengo competencias bajamos la carga, y con un turno solo tratamos de llevarla”.

El 2019 ya largó para Nicolás Cuestas, que quiere volver a lucir la celeste a nivel mundial.

La táctica para la San Fernando

Nicolás Cuestas contó cómo fue su estrategia para la San Fernando, carrera que en su actual circuito tiene una llegada luego de unos dos kilómetros finales en ascenso. En lo previo sabía que su rival iba a ser Cristhian Zamora, quien finalizó segundo y con quien corrió cerca gran parte de la carrera. “La táctica ya la tenía y me había dado cuenta que podía haberme ido antes, pero no iba a arriesgar porque en ese entonces iban unos 4 kilómetros”, contó. “Hice la táctica que tenía pensada e imaginé que él me iba a seguir mucho más, y se iba a poner más duro, porque la parte de arriba, los dos últimos kilómetros, son más complicados. Entonces tenés que tratar de irte antes para correr arriba tranquilo”, agregó. “Si ya llegás a la subida con ventaja, tenes que morirte ahí o que te pase algo como para no ganar, porque es muy difícil hacer un cambio con tanta subida, tiene que correr muchísimo más fuerte él, y si no lo hizo en el llano es muy difícil que te puedan descontar en la subida”, indicó.

Los otros mellizos

Además de los Cuestas, en el atletismo asoman los mellizos Rodríguez, Bruno y Matías Rodríguez, quienes también entrenan bajo las órdenes de Martín Mañana. El primero de ellos fue tercero en la pasada San Fernando. “Lo vi muy bien”, comentó Nicolás. “Clasificaron los dos al Mundial juvenil del año pasado, que creo ha sido lo mejor de su historia. Y son gurises muy jóvenes; le falta muchísima experiencia. Tienen condiciones y meten mucho porque la verdad que no tienen miedo en salir a correr”, agregó. “Bruno era uno de los candidatos a hacer podio. Y estuvo muy peleado ese lugar porque había muchos atletas en ese nivel y ese puesto iba a estar bien complicado. El año pasado ellos corrieron muy bien esa carrera. Vienen entrenando bien. A veces le falta quizás más competencia, correr más acá y entrenar alguna vez más con nosotros, porque ellos viven en Melo y se les complica venir. Pero van bien”, indicó.

¿Querés entrenar con Nicolás Cuestas para la San Antonio?

El Observador y New Balance presentan esta propuesta exclusiva para los suscriptores de El Observador Member, la cual premiará a un hombre y a una mujer para que entrenen junto a Nicolás Cuestas de cara a la Doble San Antonio del próximo 9 de febrero en Piriápolis.

Los entrenamientos serán en el Parque Barofio, Punta Gorda, los días 18, 21 y 24 de enero a las 19 horas.

Los ganadores de la propuesta recibirán un kit New Balance, con calzado, short y remera. Además, podrán ir al local de la firma y realizarse el test de pisada, para determinar cuál es su calzado más adecuado. El short y la remera serán a elección.

Los interesados en participar, que deben ser suscriptores Member de El Observador, deben escribir a member@observador.com.uy con el asunto “Entrenamiento + New Balance” y enviar sus datos.