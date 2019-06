Larrañaga acusa al gobierno por “soberbia y mezquindad” en polémica por fecha de cadena de TV

Tras la resolución del gobierno hacia Jorge Larrañaga de hacer uso de la cadena nacional para defender la reforma constitucional en materia de seguridad el lunes 1° de julio, el precandidato blanco –que la rechazó– remarcó a través de su cuenta de Twitter que en 2014 la postura del gobierno frenteamplista fue otra.

Así no.

Concedieron la cadena, pero no pudieron contener su soberbia y su mezquindad.

En estas condiciones no es aceptable.

Reclamamos respetar a más de 400.000 uruguayos que firmaron y también a los que no.

El Gobierno no es dueño de la cadena nacional. La gente merece respeto pic.twitter.com/EuV2EsaYKW — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) 29 de junio de 2019

En 2014, durante la presidencia de José Mujica, el Poder Ejecutivo autorizó la transmisión simultánea de radio y televisión para las comisiones Para Vivir en Paz –que buscaba bajar la edad de imputabilidad a 16 años– y No a la Baja cuatro días antes de las elecciones nacionales de octubre.

Ahora, con la propuesta Vivir sin miedo a flote y la posibilidad de lograr la reforma a definirse en las urnas el próximo octubre, Larrañaga rechazó presentarse en cadena nacional un día después de que se definan las internas. Fuentes de Alianza Nacional –que consideran que la orden del gobierno intenta minimizar el impacto de la reforma– dijeron a El Observador que no es viable realizar la cadena un día después de las elecciones internas y a cuatro meses de las elecciones nacionales, cuando efectivamente se votará o no el plebiscito.

Así fue la cadena nacional que se emitió el 22 de octubre de 2014: