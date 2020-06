Larrañaga dijo que retirará placa de Castiglioni

Por decisión del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se retirará del salón de actos de la Dirección General de Información e Inteligencia de la Policía Nacional la placa que conmemora al inspector Víctor Castiglioni, quien dirigió esa unidad entre 1971 y 1982. Sin embargo, en su lugar no se restituirá el homenaje al exdirector nacional de la Policía, Julio Guarteche.

Larrañaga llamó este viernes al presidente Luis Lacalle Pou para comunicarle que había decidido quitar el homenaje a Castiglioni. La placa había sido colocada por orden del actual director nacional de la Policía, Diego Fernández, quien entendía que era un mensaje importante de reconocimiento” con el objetivo de “fortalecer algunas unidades de la Policía Nacional”.

"No es momento de divisiones ni enfrentamientos. No queremos vivir con los ojos en la nuca porque mi contribución al esfuerzo público y actual que el país requiere es enfrentar a los únicos adversarios de la política, la democracia y el gobierno, que son los problemas de los uruguayos, que no tienen color partidario. Voy a dar absolutamente por concluido el episodio", expresó el secretario de Estado en rueda de prensa.

A la vez, defendió las intenciones de Fernández, cuya decisión fue cuestionada por organizaciones civiles, el sindicato de policías de Montevideo, la oposición y algunos dirigentes del oficialismo como Jorge Gandini. "Es un excelente policía, gran colaborador y estoy convencido de su buena fe en toda esta situación que se dio", indicó.

Larrañaga recordó que la placa fue colocada en el año 2000, durante el gobierno del colorado Jorge Batlle, y se mantuvo allí hasta 2016. "Pasaron dos gobiernos del Frente Amplio y no se dijo nada en ningún momento", aseguró.

Antes de este anuncio, un grupo de ex presos políticos le había pedido a la Institución Nacional de Derechos Humanos que le recomendara al Poder Ejecutivo la “remoción y destrucción” de la placa.

Fue a instancias de ellos que en 2016 se modificó el nombre del salón de actos de la Dirección de Información e Inteligencia Policial, que se llamaba Víctor Castiglioni, y se retiró la placa que reconocía la labor de este jerarca policial de la dictadura, acusado por torturas, violaciones a los derechos humanos y de ser el ideólogo del secuestro de la maestra Elena Quinteros. La sala de actos recibió el nombre de Guarteche, que había fallecido en junio de ese año.

Castiglioni estuvo al frente de la Dirección de Inteligencia desde 1971 hasta enero de 1982, año en que pasó a desempeñarse en la secretaría del Ministerio del Interior, hasta que en 1985 pasó a retiro y falleció en el año 2000.