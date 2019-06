Larrañaga: los blancos están "en guerra" y el 30 de junio se juegan el tipo de partido que tendrán

El precandidato blanco Jorge Larrañaga aseguró que los blancos están "en guerra" y que en las elecciones internas del próximo 30 de junio se jugarán qué tipo de Partido Nacional (PN) tendrán a partir del día siguiente. "Estamos en guerra", dijo y describió una serie de escenarios ante los cuales los blancos tienen que luchar, como la hipocresía, la inseguridad, la crisis educativa, las inequidades en la salud y la desocupación.

Pero también dijo que el PN está en guerra para defender a los adultos mayores. "Estamos en guerra para defender a nuestros mayores, no para prometerles cualquier cosa sino para contribuir a la dignidad del ser humano. Porque no se trata de un efímero pasaje por una instancia electoral. No. Es mucho más importante que eso", exclamó durante el acto que Alianza Nacional celebró en homenaje a Wilson Ferreira Aldunate. Sin nombrarlo, en su discurso el senador hizo alusión al también precandidato blanco Juan Sartori, quien comenzó a entregar tarjetas a los jubilados para que accedan a medicamentos gratis, siempre y cuando él resulte electo presidente.

Este fin de semana el líder del wilsonismo escribió una editorial en la que cuestionó duramente las prácticas políticas de Sartori. En el escrito -titulado "Dignidad arriba"- el líder de Alianza Nacional afirmó que los blancos debían hacerse cargo de una "alerta" dentro del propio partido. Y señaló que el empresario devenido en político juega "demagógicamente con las necesidades de la gente que es por demás vulnerable", algo que también calificó como "degradante".

"Pida disculpas por lo que mal hace, desande el camino de las promesas demagógicas que juegan con las necesidades de la gente más vulnerable. Porque ni el Partido ni el país son mesas de ruleta para su diversión. Porque la inmensa mayoría de los uruguayos no miente ni se vende. Porque vota la gente, no la plata", escribió el líder de Alianza Nacional.

En el homenaje a Ferreira Aldunate, Larrañaga reivindicó la historia del Partido Nacional (PN) y los valores que promovió el histórico caudillo. "El partido no es una colección de mercaderes que necesitan intercambiar principios, mercadería o lo que sea. Somos el Partido Nacional y orgullosamente de Wilson. Tenemos la obligación de luchar para que el partido sea gobierno. No hay esperanza mayor", apuntó.

Para el senador, no puede haber "nada ni nadie" que "atente o afecte la integridad de los valores y principios que identifican al PN". "No vamos a aceptar a aquellos que pretendiendo redimir a la política muchas veces enlodan o envilecen la buena política y el sacrificio de miles que construyeron los hermosos cimientos de nuestra colectividad", sentenció.

Sartori respondió a la carta del líder de Alianza Nacional afirmando que, quizás, se trataba de un mensaje de "despedida". "Despedida pueden tener aquellos que seguramente en función del resultado del 30 de junio quizás desaparezcan del mapa político", contraatacó Larrañaga.

Este lunes, además, el precandidato blanco enfrentó cuestionamientos por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) que cuestionó la "regresividad" que plantea la reforma constitucional en materia de derechos consagrados en la Constitución. Para ese organismo la validez del plebiscito nacional impulsado por Larrañaga es cuestionable ya que "los progresos alcanzados en la protección de los derechos humanos son irreversibles, de modo que siempre será posible expandir el ámbito de protección de los derechos, pero no restringirlo".

Larrañaga reconoció que tomó "muy mal" la carta de la Inddhh, ya que es "absolutamente improcedente". También dijo que no la esperaba y anunció que este martes brindará una conferencia de prensa para responder al pronunciamiento de la institución.