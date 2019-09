Larrañaga: "¡Qué me importa! Si no quieren ensobrar, que no ensobren, la reforma va a salir igual"

"¡Qué me importa! Si no quieren ensobrar, que no ensobren, si no quieren apoyar que no apoyen. ¡Cuando la gente se junta es mil veces más importante que todos los dirigentes políticos juntos!", exclamó este martes el senador nacionalista Jorge Larrañaga durante el lanzamiento de la campaña a favor de la reforma constitucional en materia de seguridad.

A poco más de 30 días para el plebiscito, que se celebrará junto con las elecciones nacionales, el líder de Alianza Nacional afirmó que dará pelea "saliendo a las calles, a los barrios y a los pueblos" para que la reforma que impulsó en mayo de 2018 sea aprobada en octubre. Según la última medición de la consultora Cifra, el apoyo a la propuesta de Vivir sin miedo se ubica en 56% y aumentó en el último mes.

Leonardo Carreño

"Me preguntan por todos lados quién ensobra y quién no. Si el Partido Nacional ensobra, si el sector tal ensobra...", afirmó Larrañaga en el lanzamiento que tuvo lugar en el Ateneo de Montevideo. Pese a que ninguno de los candidatos apoya la reforma constitucional, el senador aseguró que "la reforma va a salir igual", porque "la gente la va a pedir" y "la va a votar".

De esta manera, insistió en que la reforma "es una expresión de rebeldía" y que, pese a que "no es milagrosa", el país "necesita imperiosamente estos cambios porque la delincuencia se adueñó de las calles".

Larrañaga, que encabezará la lista al Senado de la 2004, también defendió al candidato de su partido, Luis Lacalle Pou, quien se mostró partidario de que la policía pida la cédula de la identidad en la calle. "A nadie de bien le va a caer mal que le pidan la cédula", dijo el pasado fin de semana en un acto partidario en el Cerro, según recogió El País.

Leonardo Carreño

Tras esas palabras, el candidato blanco recibió críticas del Frente Amplio (FA), sobre todo por parte de Gustavo Leal, vocero en temas de seguridad del candidato Daniel Martínez y director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Al sociólogo, sin embargo, se sumó en las últimas horas el ministro Eduardo Bonomi, quien señaló que la cédula "se está pidiendo a razón de 450 mil veces por año".

"¡Que no venga Bonomi a decir que pidieron 400 mil veces la cédula de identidad! Pero, mirá qué espectáculo, qué notable... Bien, Bonomi. ¡Estuviste notable!", ironizó Larrañaga.

"Ahora, se te escapó (Rocco) Morabito de la Jefatura de Policía de Montevideo. Te pasaron cinco toneladas de droga por el puerto y el aeropuerto de Montevideo... Y ahora resulta que contestan a nuestro candidato a la Presidencia con sorna. ¿Y ellos?", preguntó el senador.

Larrañaga continuó su discurso apuntando a que el FA promete para los próximos cinco años lo que "no hicieron en 15 para atrás". "Creo que como el FA no ha sacado a los delincuentes de la calle, nosotros vamos a sacar al FA del gobierno. Eso es lo que tenemos que hacer", afirmó.