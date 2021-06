Larriera despeja dudas para el clásico y Nahuelpán quedó habilitado para jugar ante Nacional

El entrenador de Peñarol Mauricio Larriera comenzó a trabajar este lunes de cara al clásico del próximo domingo en el que enfrentará a Nacional en el Gran Parque Central.

A Larriera le salió muy mal la jugada de hacer cinco cambios el sábado para jugar contra Villa Española; el equipo jugó un discreto partido y terminó empatando 1-1 tras un grosero error de Kevin Dawson que en la última jugada recibió un gol de tiro libre desde 52 metros, obra del golero rival, Facundo Silva.

El flojo funcionamiento del equipo en el torneo, las bajas obligadas y las lesiones que radiaron a algunos jugadores del plantel, preocupan y mucho puertas adentro en Los Aromos.

Lo que no se puede cambiar ya quedó atrás: David Terans se fue a Athletico Paranaense, Nicolás Schiappacasse se rompió los ligamentos de la rodilla y Giovanni González junto a Facundo Torres están en Brasil en plena disputa de la Copa América.

Para el último partido se sumaron dos bajas: Jesús Trindade por una contractura en el posterior del muslo y Joaquín Piquerez por una sinovitis rodilla. La sanidad trabaja en la recuperación de ambos futbolistas, que para este plantel que le queda a Larriera son imprescindibles.

Staff Images / Conmebol

Jesús Trindade, imprescindible en el mediocampo

Contra Montevideo City Torque, Peñarol jugó con Kevin Dawson; Maximiliano Pereira, Gary Kagelmacher, Carlos Rodríguez, Joaquín Piquerez; Jesús Trindade; Agustín Canobbio, Pablo Ceppelini, Walter Gargano, Cristian Olivera; Agustín Álvarez Martínez. Entraron Ariel Nahuelpán, Máximo Alonso, Gonzalo Freitas, Juan Acosta y Damián Musto.

Contra Villa Española lo hicieron Dawson, Acosta, Kagelmacher, Rodrigo Abascal, Valentín Rodríguez; Freitas, Gargano; Agustín Canobbio, Máximo Alonso, Cristian Olivera; Agustín Álvarez Martínez. Entraron Damián Musto, Ceppelini y Agustín Álvarez Wallace.

¿Cómo jugarle a Nacional?

Si se aferra al plan con el que ha venido trabajando tras la partida de Terans, Larriera debería jugar con un 4-1-4-1, pero para eso necesita recuperar a los jugadores lesionados.

Pero también despejar dudas por rendimientos. Ellas son Juan Acosta o Maxi Pereira por el lateral derecho.

Para la zaga seguramente vuelva Carlos Rodríguez a la zaga por Abascal. Tras recuperarse del covid-19, el ex Plaza Colonia jugó dos partidos en escasos días y Larriera quiso darle descanso el sábado pasado.

¿Qué pasa con Fabricio Formiliano? Tuvo un contacto directo con un positivo de covid-19 y no estuvo a la orden en los dos últimos partidos. En el anterior, había ido al banco porque jugó de titular Carlos Rodríguez.

Otra duda pasa por el extremo izquierdo donde Cristian Olivera aún no ha llegado a su mejor versión y Máximo Alonso fue de lo mejor del equipo contra Villa Española.

Leonardo Carreño

Máximo Alonso tuvo buenos minutos contra Villa Española

Sobre esta base se armará el equipo: Dawson; Pereira o Acosta, Kagelmacher, Carlos Rodríguez, Piquerez (si se recupera); Jesús Trindade (si se recupera); Canobbio, Ceppelini (tiene ventaja sobre Musto y Freitas, que le darían mayor contención al medio pero menos capacidad de gestión de pelota), Gargano, Olivera o Alonso; Agustín Álvarez Martínez.

Contratos se vencen

Este miércoles se vencen los contratos de Maximiliano Pereira y Gonzalo Freitas que deberán renovar para poder estar a la orden en el clásico y para, lógicamente, seguir en el club.

Diego Battiste

Maxi Pereira

Para el actual plantel que tiene Peñarol, ambos son jugadores que entran en la rotación. Larriera ya declaró que por diversas circunstancias el plantel le quedó "chico" por lo cual no quiere prescindir de nadie.

Leonardo Carreño

Gonzalo Freitas

Las decisiones sobre la continuidad de ambos jugadores ya están tomadas por parte de la directiva y serán comunicadas a los jugadores a través del director deportivo Pablo Bengoechea en las próximas horas.

Nahuelpán habilitado

Peñarol pidió el lunes la rehabilitación de Ariel Nahuelpán quien fue castigado con tres partidos por su expulsión ante Rentistas. Al cumplir más del 50% de la pena y no tener antecedentes en los últimos tres meses, la Comisión Disciplinaria de la AUF lo habilitó.

Leonardo Carreño

Ya estuvo al margen contra Deportivo Maldonado y Villa Española (entre medio pudo jugar contra Montevideo City Torque porque el fallo no había sido aún promulgado e hizo el gol del triunfo).

En el único clásico que jugó, por el Intermedio 2020, entró sobre el final e hizo un gol de rebote en un penal que Sergio Rochet le atajó a Agustín Álvarez Martínez. Se perdió el clásico del Clausura por una lesión en el sóleo.

Reunión con los clubes

Este martes, sobre la hora 18:30, Peñarol recibirá a los presidentes de los equipos de Primera y Segunda División, y también a autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para charlar sobre la Liga Profesional que los clubes pretenden implementar, sobre el arbitraje y también sobre el regreso del VAR.

"Me interesa trabajar (sobre el arbitraje) para que no pase todos los fines de semana, por eso esta campaña de ver dónde sacamos fondos para ayudarlos. Es una reunión importante, hace muchísimos años que el club no reúne a todos los presidentes, uno de los temas será el VAR y la profesionalización del arbitraje. (Ignacio) Alonso está al tanto de todo lo que estamos intentando hacer, no queremos quejarnos solo cuando las cosas salen mal sino tratar de ayudar de alguna manera", dijo Ruglio el sábado en una improvisada conferencia en el Campeón del Siglo.

"El temario que tenemos para la reunión será la posición de los clubes para la Liga Profesional, la profesionalización del arbitraje y cómo implementar el VAR de forma permanente e igual para todos los equipos", agregó Ruglio.

Llegó Neto, pero no llegará otro delantero

"Creo que nos quedamos por acá", declaró también Ruglio sobre la posible llegada de un delantero, algo que el club estuvo evaluando las pasadas semanas.

El sábado llegó desde Brasil el golero Neto Volpi, quien fue recibido por Bengoechea: "Esperemos que siempre siga siendo Kevin (Dawson) el golero, pero es por si le pasa algo en un mes que nos jugamos mucho", comentó el presidente en relación a los clásicos de la Copa Sudamericana que se jugarán en julio por los octavos de final del certamen continental.