Larriera: "Quedamos lejos en la Anual y no ganamos el campeonato, para nosotros es un fracaso"

El entrenador de Peñarol Mauricio Larriera hizo un balance del Torneo Apertura de su equipo luego de cerrarlo con un empate 1-1 contra Sud América en Jardines. El aurinegro terminó tercero a ocho puntos del campeón Plaza Colonia y a uno de Nacional.

"Fracaso a nivel local, le llamo fracaso a no conseguir los objetivos, no le tengo miedo a la palabra fracaso. En el Clausura pasado y en este Apertura. Un buen sabor de boca a nivel internacional que sabemos cómo cambia y cómo cuesta por lo difícil que es competir en el fútbol urugayo. Quedamos lejos de la Anual y no ganamos el campeonato y es un fracaso para nosotros".

Sobre el empate con el elenco buzón dijo: "Sabíamos que era sumamente difícil por todo lo que estábamos viviendo en lo emocional. Lamentaba no convertir en el primer tiempo que estaba controlado y con una tendencia muy favorable para nosotros, pero no convertir puede llevar a estas cosas y más cuando hay VAR", dijo.

"Si la falta fue el rechazo, Carlos (Rodríguez) me dio la sensación que llega antes a la pelota, pero le doy la derecha soy pro VAR, pero pro VAR en todos los partidos y todo el campeonato", dijo.

Diego Battiste

El chequeo VAR de José Burgos

Peñarol volverá a competir ahora con el Torneo Clausura donde debutará como visitante con el campeón Plaza Colonia. El certamen tiene como fecha de inicio prevista el 11 de setiembre. El 23 de setiembre recibirá a Athletico Paranaense en el Campeón del Siglo por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

"Venimos en buena racha, este parate nos va a venir bien para incorporar bien a los muchachos nuevos (Edgar Elizalde, Juan Manuel Ramos y Ruben Bentancourt) y tal vez incorporarar a otro jugador, el fin de semana previo al inicio campeonato vamos a jugar un amistoso solo y luego ya tenemos la primera final, contra Plaza. Las altas se harán de acuerdo a las bajas, podrían ser tres", afirmó.