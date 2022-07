Larriera y el libro de Ancelotti: "Tengo una forma de conducción muy similar"

El entrenador de Peñarol Mauricio Larriera reveló el domingo que se siente identificado con la forma de dirigir del entrenador de Real Madrid, Carlo Ancelotti.

En la conferencia de prensa posterior al partido de la cuarta fecha del Torneo Intermedio contra Fénix en el Campeón del Siglo, Larriera fue consultado sobre si había hablado con Ruben Bentancourt quien se mostró molesto cuando el entrenador ordenó su cambio en el segundo tiempo mandando a la cancha a Lucas Viatri a los 63 minutos de juego.

Diego Battiste

Bentancourt al ver que anunciaron su cambio por Viatri

"Cuando saco a los futbolistas saben que no los miro, siempre se presenta eso de que si salen enojados o salen y no demuestran nada, son dos veredas; no los miro, pero no es por falta de respeto. Es algo que veo en todas partes del mundo. No lo vi, ese tipo de cuestiones hace más de un año las soluciono de una manera que me da tranquilidad", respondió Larriera a la consulta.

"Ahora estoy leyendo un libro de un monstruo de la dirección técnica que es Ancelotti y el libro se llama Liderar Tranquilo. Cuando llego a Peñarol yo pensaba: '¿Mi forma de conducir será aplicable a esto?' Ahora estoy leyendo el libro de este monstruo que ganó en todos lados y tengo una forma de conducción muy similar, que para muchos, desde que se me nombró, me tenían como un tibio, y es una de mis grandes satisfacciones haber salido campeón con un estilo que me representó muchísimo, con un equipo que jugaba muy bien y una conducción humana donde jamás se faltó el respeto. Hago como una cronología de las cosas que he vivido porque hace 18 meses en este club maravilloso y esos detalles los cuido muchísimo y no me resta autoridad cuando pasan estas cosas que de hecho ya han pasado antes".

El 5 de abril, Agustín Álvarez Martínez se molestó con el entrenador cuando lo sacó contra Colón en Santa Fe por la Copa Libertadores y no solo tuvieron un cruce de palabras sino que le futbolista lanzó una botella contra el banco de suplentes por la bronca que experimentó.