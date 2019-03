Las demandas de las feministas uruguayas para el próximo presidente

La Intersocial Feminista, organización que coordina la actividad de 20 colectivos, convocó a un paro por el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo bajo la consigna "Ante fascismo, más feminismo". Entre las actividades programadas para esa fecha, y teniendo en cuenta que este es año electoral, la agrupación envió una carta a todos los precandidatos a la Presidencia con sus "demandas para el próximo período de gobierno".

Las tres medidas propuestas en la misiva buscan reconocer "la no discriminación hacia las mujeres como un derecho básico", "luchar contra la desigualdad de género" y "reforzar el compromiso con la democracia". Según la Intersocial Feminista, conocer el compromiso de los precandidatos presidenciables es "fundamental" para poder votar con propiedad.

La primera demanda de los colectivos es “no retroceder en las leyes aprobadas que reconocen una nueva generación de derechos humanos”. En la carta enviada a los presidenciables, que fue difundida a través de redes sociales, enumeran cuáles son: la ley de interrupción voluntaria del embarazo, de reproducción asistida, de identidad de género, de matrimonio igualitario; la ley integral contra la violencia basada en género, la ley integral para las personas trans; la ley de protección integral de personas con discapacidad y de acciones afirmativas para la población afrodescendiente.

La segunda solicitud es que se provean "de forma urgente los recursos necesarios para implementar un mínimo de acciones que garanticen el cumplimiento de la ley integral contra la violencia basada en género”. La Intersocial Feminista entiende que la primera acción que el gobierno debería dar en este sentido es poner en funcionamiento servicios de atención especializados a víctimas de violencia de género en todo el país, y que permanezcan siempre abiertos.

A su vez, los colectivos exigen que se implemente una línea telefónica de atención a víctimas de violencia de género, que funcione de forma ininterrumpida. También que se disponga de servicios de asistencia móvil para atender a las mujeres que viven en el medio rural. Asimismo, reclama el funcionamiento de servicios de atención para niños y adolescentes víctimas de violencia doméstica y/o sexual.

El tercer punto de la carta enviada a los precandidatos refiere a la promoción de una ley de paridad que "se aplique a todos los cargos electivos del país".

La Intersocial solicitó a los precandidatos que adhieran a estas ideas que envíen el documento firmado a la sede de Cotidiano Mujer, como forma de confirmar su compromiso. Además, la red de colectivos compartió la carta en Twitter y etiquetó a quienes pretenden ser el futuro presidente de Uruguay.

Andrea Tuana, integrante de la agrupación, dijo a El Observador que de momento ningún precandidato entregó la carta firmada. Sin embargo, los cuatro contendientes del Frente Amplio —Daniel Martínez, Carolina Cosse, Óscar Andrade y Mario Bergara— manifestaron su aprobación en las redes sociales.

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, escribió en Twitter: “Recibimos, adherimos y nos comprometemos por cada uno de los puntos planteados por la Intersocial Feminista ya que van en la línea de lo que hemos construido en el gobierno de Montevideo. Redoblando la apuesta, proponemos jerarquizar el mecanismo de género para lograr todos estos objetivos”.

La exministra de Industria, Carolina Cosse, aseguró en la misma red social que firmará "sin ninguna duda". Por otra parte, Tuana destacó que la precandidata fue la única que solicitó a la Intersocial Feminista una reunión para profundizar en los planteos de la carta.

El expresidente del Banco Central, Mario Bergara, fue el primero en responder. "Queridas compañeras nuestra adhesión supone el acuerdo a vuestra plataforma, el compromiso de no retroceder y continuar trabajando duro por la efectiva equidad de género. El S. XXI asiste al papel renovado de la mujer y supone la gran revolución cultural y social en curso", afirmó en Twitter.

En la misma red, Andrade aseguró su compromiso con la iniciativa: “Nos sumamos y comprometemos con esta propuesta de Intersocial Feminista”.

Los demás precandidatos no respondieron a los planteos de la Intersocial Feminista. Verónica Alonso, quien compite en la interna del Partido Nacional, explicó a El Observador por qué no firmará la misiva. "No puedo firmar la carta porque no comparto hacer un paro por el Día de la Mujer, creo que ese no es el camino.Hay leyes que están bien, pero hay otras que afectan y violan los derechos de hombres y mujeres", aseguró.

Alonso dijo, además, que "hay grupos de feministas radicales que ponen a los hombres en un paredón, como si solo ellos fueran los culpables de abuso". Sin embargo, aclaró que no se refiere a los 20 colectivos que integran la Intersocial Feminista, ya que algunas causas —como la lucha contra la violencia física de género— le parecen justas.