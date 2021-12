Las “disculpas” de Ligüera a los hinchas y lo que dijo sobre su continuidad

El entrenador de Nacional, Martín Ligüera, pidió “disculpas a la gente” luego del 4-2 de los tricolores ante River Plate de este sábado en el Gran Parque Central, resultado que no le permitió a los albos conquistar el Clausura ni la Tabla Anual, ambos logrados por Peñarol, y cerrar su temporada 2021 sin la posibilidad de meterse en las finales del Uruguayo para pelear el tricampeonato, el gran objetivo del año que quedó trunco.

“No nos alcanzó”, dijo el DT tras el triunfo ante los darseneros en declaraciones a VTV. “El objetivo principal era el tricampeonato, no se logró y por eso, como cabeza de grupo, pedir disculpas”, agregó, indicando que debían “hacerse responsables” y “pedirles disculpas a la gente que apoyó todo el campeonato”.

Leonardo Carreño

Martín Ligüera

Ligüera prefirió no buscar excusas. “Si bien fue un campeonato irregular para nosotros, no quiero entrar en detalles ni excusas, acá se pasa raya y no se logró el objetivo”, agregó el DT que estuvo a minutos de quedarse con el título y la Anual.

Sobre el partido de la pasada fecha ante Liverpool, en el que ganaban 2-1 y recibieron el empate 2-2 en el final, lo que le impidió a Nacional llegar con ventaja en el Clausura y la Anual a la última fecha, al sumar los dos puntos ante Cerro Largo ganados en la AUF, el entrenador señaló: “No podemos ir para atrás, teníamos quince fechas, ya pasó”.

Ligüera también fue consultado sobre su continuidad en el club. “Ahora no quiero contestarte esa pregunta, no puedo. Esa respuesta la vamos a dar en el lugar y con la gente que corresponde”, respondió.

L. CARREÑO

Martín Ligüera

Ligüera y las elecciones

Todas las decisiones que tomé Nacional por estos días están supeditadas a lo que ocurra en las elecciones del club del próximo sábado 11 de diciembre.

Uno de los candidatos, Raúl Giuira, ya manifestó que si gana su entrenador será Álvaro Gutiérrez, mientras que otro, Daniel Majic, había mencionado a Guillermo Almada, que el jueves firmó con Pachuca de México, y también había expresado afinidad por el Guti.

Mientras que el otro candidato, el oficialista José Fuentes, prefirió no dar nombres y señaló en varias ocasiones su apoyo a Ligüera, quien fue subido al primer equipo por la actual administración en dos ocasiones, con la primera de ellas siendo campeón del Uruguayo 2020 y la segunda en la actual temporada.

Leonardo Carreño

Martín Ligüera

"Hoy, para mí, Ligüera es el técnico de Nacional, tiene nuestro respaldo, para mí, es el mejor". dijo Fuentes el pasado jueves al programa Las voces del fútbol. “Hasta ahora, Ligüera como técnico me gusta. Estamos conformes con él. En Los Céspedes se respira paz”, había dicho el 7 de noviembre a Punto Penal.

Las últimas expresiones de Fuentes fueron días antes de que los albos quedaran afuera de la disputa por el Uruguayo, un golpe que podría llevar a un cambio de opinión.