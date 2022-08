Las dos ramblas del Cerro conectadas: el anhelo a "largo plazo" de la Intendencia

Las administraciones del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo (IM) han planteado ambiciosos proyectos para revitalizar la faja costera del oeste, con avances que se concretan de a pasos cortos entre los tiempos políticos y la falta de financiamiento. La actual administración de Carolina Cosse afirma ahora su anhelo, a "largo plazo", de poder conectar las dos ramblas del Cerro hasta el Parque Vaz Ferreira.

"El Cerro, como área estratégica, y el borde del Cerro, como espacio democrático donde podamos tener una rambla que mire a la bahía de Montevideo, es una vocación que la Intendencia plasma en un proyecto del Departamento (de Planificación), que conectaría las dos ramblas del Cerro, pasando por fuera del estadio de Rampla Juniors", dijo el director de esa repartición, Luis Oreggioni, ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Junta Departamental.

"Sería una gran posibilidad de continuar la faja de rambla como un trayecto continuo costero que mire a la bahía y que vaya, sin saberlo, hacia el oeste, hacia el Parque Vaz Ferreira", explicó el arquitecto. Oreggioni añadió que dicho proyecto "procura intensificar el uso de la zona y darle calidad a un barrio que termina en la rambla con algunos usos industriales y con ciertos problemas de desniveles que no son los mejores para el disfrute urbano".

"Este es un proyecto de transformación a largo plazo y estamos procurando dar algunos pasos en ese sentido", finalizó el director de Planificación. Dicha estrategia supone el armado de los lineamientos para configurar un plan urbano en ese rumbo, aunque de momento una obra de esa envergadura no está contemplada en los presupuestos de los que dispone la comuna.

Las intenciones expresadas por el jerarca retoman un desvelo de la anterior administración de Daniel Martínez, que ya en sus primeros meses en el palacio municipal expresaba su intención de invertir unos US$ 35 millones en una rambla de 30 hectáreas, con varias canchas, espacios públicos y muelles.

"Tenemos el proyecto hacer una rambla que vaya desde el acceso al Cerro, pasando el puente Pantanoso, hasta la cancha de Rampla Juniors. Eso es un desafío que tenemos que encarar en este periodo", afirmaba quien era director de Planificación, Jorge Rodríguez.

El plan estaba contemplado en la primera edición del Fondo Capital por hasta US$ 250 millones remitido por Martínez a la Junta Departamental. Ese crédito, con esa magnitud, no llegó a prosperar y la administración debió negociar a la baja con una oposición que tenía como uno de sus referentes a Edgardo Novick. El fideicomiso acabó constituyéndose en US$ 94 millones, y la transformación de la rambla del Cerro quedó por el camino.

El intendente volvió a instalar el tema en 2018, solicitándole a su nuevo director de Planificación, Ramón Méndez, que se analizara “qué parte de ese proyecto se podía empezar en la administración”, en tanto la de la rambla del oeste había sido la única obra del Fondo Capital que había quedado sin ejecutar.

Fue así que en octubre de ese año, en un acto en el local de la Federación de Obreros de la Carne y Afines, Martínez y sus directores lanzaron un nuevo plan de obras para revitalizar la zona. En esa zona se inauguró el Parque Débora Céspedes, con cancha de pasto sintético, skatepark y otras intervenciones de espacio público, con otras etapas en tramos más hacia el oeste que quedarían postergadas.