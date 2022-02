Las explicaciones de CAFO de negarle el estadio al Sí y la reacción de un edil del FA

El edil frenteamplista Claudio Visillac cuestionó este jueves la decisión de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) de negarle, por mayoría, la posibilidad de realizar un acto en el Estadio Centenario a la comisión a favor de la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración en los días previos al referéndum.

Visillac expuso en su cuenta de Twitter un fragmento del convenio vigente entre la Intendencia de Montevideo y la Asociación Uruguaya de Fútbol en el que queda explícito que CAFO "podrá autorizar el uso a cualquier título del field (cancha) y de las instalaciones del Estadio Centenario (...) en las oportunidades y a las instituciones o personas que considere conveniente, sin que sea obstáculo la filiación política o religiosa".

Para el legislador, el texto muestra que "no hay nada objetivo en el convenio que respalde la definición" que tomaron los integrantes de la comisión. Además, recordó que en el pasado se han realizado otras manifestaciones políticas en el lugar, como el lanzamiento de la campaña presidencial de Edgardo Novick. Sin embargo, según el presidente de CAFO Ricardo Lombardo, esa normativa impide prohibir el ingreso a personas, ya sea futbolistas o espectadores, pero no incide a la hora de definir "actividades que no estaban previstas al momento del convenio".

"Eso está hecho en una época (1929) en la que había discriminaciones de todo tipo. Se quería dejar una constancia para poder entrar al estadio o jugar al fútbol. No era un tema de los espectáculos; es posterior. El estadio no se pensó para eso", dijo Lombardo a El Observador acerca de la posibilidad de realizar el acto el próximo 12 de marzo.

"Nosotros tomamos una decisión que es un criterio. No vamos a discriminar a nadie. No es que le vamos a prohibir a un equipo que un jugador no pueda jugar, eso no está en ninguna cabeza. A medida que se empezó a utilizar el Estadio Centenario para otros espectáculos, siempre fue para cosas culturales o deportivas. Solo hubo dos excepciones, que no queremos que vuelvan a repetirse. No queremos generar ámbitos de carácter político o religioso ni que al estadio le quiten eso de que es un ícono nacional", insistió.

La decisión de los integrantes de CAFO molestó al legislador departamental, quien expresó a El Observador las razones de su descontento: "Es una interpretación muy floja como para estar pensando que se van a agarrar de esa cláusula y decir 'no lo vamos a ceder'. ¿Y cuándo se lo dieron a (Edgardo) Novick en 2019? ¿De qué estabamos hablando?", se preguntó.

El edil insistió en que la concesión se renovó a fines de 2021 por un plazo de tres años -hasta 2024- y que no encontró "elementos objetivos" que sustentaran la negación. "Me llama la atención porque en otras ocasiones sí se han generado actividades políticas en el Estadio Centenario. Cuando repasamos el convenio para saber si había algún elemento objetivo en el articulado que avalara esa definición nos encontramos con que no existe. Cuando complementamos esa lectura con las declaraciones que hace el presidente Lombardo, decimos que no había ningún criterio fijado, por lo cual algunos estaban de acuerdo y otros estaban en desacuerdo. Nos genera preocupación este cambio brusco ahora. Claramente es un cambio totalmente arbitrario que tiene que ver con una lectura de la coyuntura actual, no con ninguna línea estratégica ni comercial ni de publicidad ni nada que se le parezca. Estamos ante una concesión que es de las más importantes que tiene la IM", expresó.

Además, indicó que CAFO mantiene una deuda financiera con la intendencia, que puede subsanar con la realización de espectáculos. "CAFO se está amputando la posibilidad de recaudar dinero para poder ir abatiendo la deuda con la intendencia con este tipo de definiciones que toma. Los eventos religiosos, políticos y culturales tienen una relevancia aun mayor porque le permiten recaudar. Se beneficia la AUF y también la IM porque logra abatir la deuda que tiene CAFO. Llama mucho la atención sabiendo que CAFO tiene una concesión, que realizó con la intendencia, para regular su situación desde que Nacional y Peñarol tienen sus propios estadios y el Centenario se ha encontrado con situaciones económicas y financieras de enorme dificultad. La verdad que es inentendible", manifestó.

Visillac dejó explícito en Twitter que el acuerdo vencerá antes de que finalice la administración que encabeza la intendenta Carolina Cosse, por lo que a fines de 2024 "será momento de análisis". Consultado, dijo que un antecedente de este tipo "hace reflexionar" a la bancada de ediles a la hora de evaluar la prórroga de una nueva concesión.

Así lo analizó: "Hay que acumular elementos e información para saber, cuando llegue el momento de discutir la prórroga o las nuevas condiciones que se le exigirán tanto a la AUF como a CAFO, si es posible una modificación en cuanto a las condiciones que hoy se tienen".

"Yo voy a solicitar a través de la Comisión de Turismo del Deporte una reunión con CAFO y mayor información respecto al convenio y el proceso por el cual se llegó, a través de un pedido de informes", agregó.

Lombardo respondió que la "amenaza" no tenía sentido y desligó a su organización de lo que suceda en un futuro con el convenio. "Eso es un tema con la AUF. Si después la AUF y la IM deciden que se pueden hacer actos políticos CAFO actuará en consecuencia, porque es una comisión con mandato de ambas, pero también tiene sus potestades".

"Nosotros tenemos que definir un criterio, sobre todo porque en esta nueva etapa el estadio tiene que pasar a ser un símbolo nacional y no un escenario de cosas políticas partidarias. Ahora a raíz de la carta del Sí lo consolidamos, lo dimos por cumplido", sentenció.

Previo al partido de Uruguay-Venezuela, la asociación había reiterado su pedido de asistir sin identificaciones políticas al estadio. Sin embargo, desde la comisión negaron que su decisión se haya emparentado con esa postura y señalaron que fue una coincidencia: "Nosotros no recibimos instrucciones de la AUF para votar esto así, pero hay una coincidencia implícita: todos queremos que la Celeste sea un factor de unificación, que no aparezcan banderas de partidos o el estadio se preste para estas cosas".