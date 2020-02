Las frases más polémicas, divertidas y emotivas de los discursos de los Oscar

Por fuera de algunas sorpresas que no estaban anunciadas, como la aparición de Eminem para interpretar Lose Yourself, y algunos de los momentos musicales de la noche, como la interpretación de Into the unknown de Frozen II por parte de las voces en diferentes idiomas del personaje de Elsa, la velada de los 92° premios Oscar no tuvo grandes momentos destacados. Salvo por aquellos destaques en los discursos de agradecimiento, que en una jornada sin presentadores ni eventos fuera de lo tradicional, se convierten en lo más distintivo de la jornada.

Y los discursos tuvieron momentos dignos de mención. Desde Brad Pitt quebrándose al recordar su desembarco en Hollywood, a Laura Dern agradeciendo a sus padres hasta las reiteradas menciones del cineasta Bong Joon Ho, responsable de la ganadora al premio a Mejor Película, Parasite, sobre la borrachera que lo esperaba luego de la ceremonia, estas son algunas de las frases destacadas de los Oscar.

Brad se quebró

Brad Pitt se llevó su primer Oscar como actor (y el segundo de su carrera, ya tiene uno como productor), por su rol del doble de riesgo Cliff Booth en Había una vez...en Hollywood. Abrió su discurso con una referencia política, pero pronto pasó al reconocimiento al director de la película, Quentin Tarantino, a su compañero de elenco Leonardo DiCaprio, y lanzó un reclamo para que los Oscar reconozcan el trabajo de los dobles de riesgo, una cruzada que comparten varios de sus colegas. Pero lo mejor y más emotivo vino al final, con Pitt quebrándose al recordar su mudanza a Hollywood.

"No soy partidario de mirar atrás, pero esto me ha obligado a hacerlo, y me acuerdo de mis padres llevándome al autocine a ver Butch Cassidy and Sundance Kid, y me veo a mi cargando mi auto para mudarme para acá, de Geena (Davis) y Ridley (Scott) que me dieron mi primera oportunidad, de toda la gente hermosa que conocí en el camino y que hacen que ahora esté parado acá. Había una vez en Hollywood, que gran verdad".

Anuncios de borrachera

#Oscars Moment: Bong Joon Ho accepts the Oscar for Best Directing for @ParasiteMovie. pic.twitter.com/b7t6bYGdzw — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

El director surcoreano Bong Joon Ho se cansó de subir y bajar las escaleras rumbo al escenario en la ceremonia. Cuatro veces le tocó ir a buscar hombrecitos dorados, al ganar los premios a Mejor guion original, Mejor película internacional, Mejor director y Mejor película. Aunque en esa última instancia cedió el micrófono a las productoras de la película, en la otras tres oportunidades Bong demostró tanto su alegría como su sorpresa por estar allí. Cuando subió a buscar el premio a Mejor película internacional celebró el cambio de nombre de la categoría, y dejó su primera referencia etílica de la noche. "Esta categoría pasó de Mejor película de habla no inglesa a Mejor película internacional. Estoy muy feliz de ser el primer receptor con este nuevo nombre. Aplaudo y apoyo el nuevo camino que ese cambio representa". Y se bajó con "Estoy listo para beber esta noche, hasta la mañana siguiente".

Un rato después subió a buscar el reconocimiento como Mejor director.

"Creía que ya estaba por hoy, y que me iba a poder relajar. Muchas gracias. Cuando era joven y estudiaba cine, me quedó grabada en el corazón una frase que dice 'lo más personal es lo más creativo'. Esa frase es del gran Martin Scorsese"

El comentario del cineasta coreano, lo que generó una ovación para Scorsese, que competía con él en la categoría. También reconoció a Tarantino, por recomendar sus filmes cuando aún no era conocido en Estados Unidos, a los otros directores nominadas, Sam Mendes y Todd Phillips, propuso repartir el premio en cinco y volvió a anticipar: "Hoy voy a tomar toda la noche".

Pero su momento más tierno fue al subir a recibir el premio de guion original, cuando se quedó mirando con cariño el Oscar y largó una risa de felicidad inigualable.

Hija orgullosa

Laura Dern se llevó el premio a Mejor actriz de reparto por su trabajo en Historia de un matrimonio. Dern, que este lunes festeja premiada su cumpleaños, fue al Teatro Dolby junto a su madre, la actriz Diane Ladd, a quien había acompañado cuando asistió por primera vez a los premios cuando tenía 8 años. A ella le agradeció en su discurso, así como también a su padre, el actor Bruce Dern.

"Algunos te dicen que nunca conozcas a tus héroes. Pero yo digo, que te tocó una enorme bendición, si esos héroes son tus padres"

Las luchas de Joaquin Phoenix

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Casi al mismo tiempo que en Montevideo terminaba la actuación de los parodistas carnavaleros Nazarenos, que cuentan como parte de su espectáculo a la parodia de Guasón, el actor de 45 años subió al escenario a recibir el premio como Mejor actor por su trabajo en esa misma película. A lo largo de la temporada de premios, Phoenix había realizado algunos discursos que enlazaban agradecimientos con críticas a la sociedad moderna, y en los Oscar no fue la excepción, con un puñado de causas mencionadas en un discurso que cerró con un homenaje a su hermano, el fallecido actor y músico River Phoenix.

"Ya sea que estemos hablando de desigualdad de género, o racismo, o derechos de los queer, o derechos de los indígenas, o de los animales, estamos hablando de la lucha contra la injusticia. Estamos hablando de la lucha contra la creencia de que una nación, un pueblo, una raza, un género, una especie, tiene el derecho a dominar, usar y controlar a otros con impunidad. Creo que nos hemos desconectado mucho del mundo natural. Muchos de nosotros somos culpables de tener una visión del mundo egocéntrica, y creemos que somos el centro del universo. Despojamos a la naturaleza de sus recursos. Nos sentimos en el derecho de inseminar artificialmente a una vaca y a robarle a su hijo, aunque sus gritos de tristeza son inconfundibles. Entonces nos llevamos su leche que es para ese ternero y la usamos en el café y en los cereales".

Y concluyó: "He sido un sinvergüenza toda mi vida, he sido egoísta. He sido cruel, hice difícil trabajar conmigo, y estoy agradecido de que muchos en esta sala me hayan dado una segunda oportunidad. Creo que es ahí cuando mostramos nuestra mejor versión: cuando nos ayudamos mutuamente (...) a los 17 años, mi hermano River escribió una letra que decía 'corre al rescate con amor y la paz seguirá'".