Las imperdibles anécdotas de Fabián O'Neill que recordó Alejandro Balbi

El vicepresidente de Nacional, Alelandro Balbi, recordó en la tarde de este lunes algunas anécdotas imperdibles que vivió junto a Fabián O'Neill, quien falleció este domingo a los 49 años por problemas hepáticos.

El dirigente, quien recorrió el mundo con los tricolores y con la selección uruguaya, habló de algunos encuentros que mantuvo con el exfutbolista.

"Un día se apareció por el estudio con un papelito y me dijo: 'A ver si me lo podés cobrar'. Era un cheque del presidente de Perugia por cientos de miles de dólares. 'Está vencido hace tiempo -le contesté-, tenemos que hacer alguna averiguación en Italia'. Pusimos un abogado en Italia. Fue un juicio larguísimo porque Perugia había caído en quiebra y finalmente, salió a nuestro favor", recordó Balbi en el programa Último al Arco de Sport 890.

Y agregó: "La última cuota que pudo cobrar fue en el consulado italiano hace 15 o 20 días. Estuve con él y estuvimos charlando, y cumplió con algunas obligaciones atrasadas que tenía".

También recordó lo sucedido en el Mundial de Japón-.Corea 2022 cuando el técnico Víctor Púa lo llevó y sufrió una lesión que lo radió de aquella Copa del Mundo.

Leonardo Carreño

Balbi cuando era neutral de la AUF

"Convivimos mucho tiempo en Corea y Fabián no pasó bien allí porque arrastraba una lesión y Púa lo llevó igual. Me hizo acordar a lo que sucedió ahora con Ronald Araujo (en el Mundial Qatar 2022). Lo padeció ese Mundial. Entrenaba diferenciado y sufría porque no podía jugar. Recién había pasado de Cagliari a Juventus y todos esperaban que ese fuera su Mundial y que pudiera mostrar por qué había pasado a un club tan importante", explicó Balbi.

El dirigente recordó que luego del debut con caída 2-1 ante Dinamarca, "el segundo partido fue con Francia que era campeón del mundo entonces. Fue un partido con gusto agridulce porque Uruguay jugó con un hombre de más gran parte del primer tiempo y todo el segundo porque habían expulsado a Titi Henry".

"Cuando terminó el partido, estábamos los dirigentes en la puerta del vestuario esperando que los jugadores se cambiaran y aparecieron (Zinedine) Zidane con (David) Trezeguet a saludar a Paolo Montero y a Fabián Carini, y Fabián (O’Neill) que no estaba integrando el plantel, estaba ahí con nosotros, Zidane lo saludó con admiración, se le apoyó en el pecho y empezó a decirnos a todos nosotros en un español extraño, que Fabián jugaba mejor que él y que él aprendía todos los días de Fabián. Y él le contestó: ‘No, dejá pelado, vos sos un fenómeno’. Esas cosas que tenía O'Neill".