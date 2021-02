Las lágrimas de Serena Williams y el misterio sobre su retiro; Djokovic está la final

Serena Williams no pudo retener las lágrimas e interrumpió su comparecencia ante los medios tras su derrota este jueves en las semifinales del Abierto de Australia, dejando planear además el misterio sobre una posible retirada de las canchas.

La tenista estadounidense, de 39 años, que parecía estar en forma en el inicio del torneo, cayó ante la japonesa Naomi Osaka este jueves por 6-3, 6-4, en un partido que duró una hora y 15 minutos.

Serena Williams se fue con lágrimas del AO

"No diría que estaba nerviosa (...) Hubiera podido adelantarme y llegar al 5-0, pero cometí tantos errores que...", dijo la tenista en su rueda de prensa tras el partido.

Y ¿por qué cometió tantos errores?, le preguntaron. "No lo sé, se acabó", respondió la tenista antes de levantarse y abandonar la sala, llorando.

Este jueves, al salir de la cancha tras su derrota, Williams saludó al público como si estuviera despidiéndose. Sus declaraciones posteriores aumentaron las dudas sobre el futuro profesional de la tenista.

El saludo de Osaka y Serena

"Si un día me despido, no se lo diré a nadie", dijo, misteriosa.

Djokovic por su noveno título

El número uno mundial Novak Djokovic, visiblemente liberado de sus dolores abdominales, derrotó fácilmente este jueves al ruso Aslan Karatsev (114º del mundo y salido de las calificaciones), por 6-3, 6-4, 6-2, por lo que jugará el domingo su novena final del Open de Australia, donde buscará su noveno título.

"No me había sentido tan bien en todo el torneo, me sentí superbien, nada de dolor, es mi mejor partido hasta ahora. Esto llega en buen momento, estoy encantado de sentirme así", comentó el serbio.

Djokovic va por su noveno título

'Djoko' se enfrentará al vencedor de la segunda semifinal, programada el viernes, que opone al ruso Daniil Medvedev (4º) y al griego Stefanos Tsitsipas (6º).

"No tengo absolutamente ninguna preferencia", afirmó. "Medvedev es probablemente el que está jugando a un nivel más alto estos tres, cuatro últimos meses", consideró Djokovic, confesando que presenciaría esa semifinal.

"Entre ellos dos son siempre partidos de una muy alta intensidad. Compraré palomitas y a disfrutar", añadió.

Karatsev, por su parte, después de su extraordinario recorrido en el Abierto de Australia donde eliminó al 9º del mundo Diego Schwartzman, el 19º Félix Auger-Aliassime y el 21º Grigor Dimitrov (aunque mermado éste físicamente), dará un salto cualitativo en la clasificación ATP este lunes y se acercaría al Top-40.

