Las millones de listas impresas: ¿un gasto de papel necesario o excesivo?

Por Facundo Gianero y Maximiliano Otero.

Las elecciones de octubre en las que participaron 11 partidos políticos dejaron no solo la conformación del Parlamento y los líderes que disputarán el balotaje, sino también millones de hojas impresas. ¿Se trata de una inversión excesiva o necesaria? El Observador accedió al número y costo de hojas impresas en Montevideo de las listas más votadas de cada partido y consultó a dirigentes políticos para conocer sus posturas con respecto al uso del papel para las elecciones, el impacto en el medioambiente y la posibilidad de un sistema de voto electrónico.

El Partido de la Gente, las listas 18200, 31820 y 456 de Cabildo Abierto y la lista 3060 de Unidad Popular no brindaron información a pesar de los mensajes y llamadas que se les realizó desde este medio. Para los costos totales informados en dólares, se tomó la cotización de la moneda al 28/10/2019: $37,45

Las celdas sin datos responden a que la lista en cuestión no los proporcionó.

Obviamente, ninguna agrupación logró que se introdujeran en los sobres de votación todas las listas que imprimieron, pero el análisis de los datos permite comparar cada cuántas hojas impresas se obtuvo un voto.

Usá los filtros para ver los datos por cada partido político.

Las cantidades, el impacto ambiental y el voto electrónico

Los habilitados para votar, las hojas de votación que les pide la Corte Electoral para los circuitos y el resultado de elecciones anteriores son los principales parámetros que las agrupaciones toman en cuenta para definir cuántas listas deben imprimir. Algunos legisladores confiaron a El Observador qué hacen con el sobrante de listas y cuál es su postura respecto al voto electrónico.

El exsenador frenteamplista Juan Castillo reconoció que usan las listas como “elemento de propaganda” para no tener que imprimir volantes, por lo que considera que no imprimen en exceso. Dijo no haber prestado atención al impacto ambiental y no estar en contra del voto electrónico, pero aseguró que “por un largo tiempo” el papel será necesario. Gabriel Otero, electo diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), dijo que su agrupación pica las listas sobrantes y las vende a un depósito donde procesan el papel.

Camilo dos Santos

En las filas del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, segundo suplente al Senado por la lista 40, cree que “la capacidad financiera que tiene cada agrupación” es un factor fundamental a tener en cuenta para determinar cuánto imprimir. Aseguró que donan para reciclar todo el papel sobrante pero que es necesario imprimir porque el sistema electoral implica “transformar papel impreso en voluntad popular”.

El diputado electo por la 71 Gustavo Penadés reconoció que la cantidad de hojas impresas se define “a ojo de buen cubero”, es decir, al tanteo. Cree que el papel “no es lo que afecta netamente” pero comentó que su sector vendió las listas sobrantes a un comprador de papel. “El objetivo no era hacer plata sino sacarlas de circulación para afectar lo menos posible el medioambiente”, declaró. El diputado nacionalista Álvaro Dastugue también lamentó la excesiva impresión de papel: “Es nocivo y me encantaría que no tuviéramos que hacerlo”.

Por su parte, Jorge Gandini, integrante de la lista 2004 y quien se prevé que asuma como senador en reemplazo del intendente de Colonia Carlos Moreira, dijo que siempre imprimen el doble de la cantidad de habilitados para votar. Cree que la contaminación generada por la impresión de papel no es trascendental y que “con ese criterio no habría que editar libros”. “No me crea cargo de conciencia el impacto ambiental”, confesó.

En cuanto a la implementación del voto electrónico, Dastugue está a favor y Penadés entiende que no hay que descartarlo y analizarlo. Da Silva está en contra porque entiende que el sistema electoral “funciona bien” y que “no hay que tocarlo”, y para Gandini “la Corte Electoral tiene que cambiar el sistema” aunque declaró no saber cómo funcionaría.

Leonardo Carreño

Dentro del Partido Colorado también hay opiniones diversas. Para el exdiputado Tabaré Viera “es un disparate” la cantidad de listas que se imprimen y está a favor del voto electrónico, sin embargo considera que las 2.000.000 de listas que imprimió el sector liderado por el exmandatario Julio María Sanguinetti no es excesivo. “Las listas grandes imprimieron muchísimo más si les dijeron la verdad”, apuntó. “Teniendo en cuenta el medioambiente, hace años hubiese eliminado el sistema de listas”, comentó.

Por otro lado, al exsenador José Amorín Batlle le parece más grave la circulación de carteles y columneras y aseguró que no sobra papel porque “la lista sirve de publicidad”.

El diputado electo por Cabildo Abierto Eduardo Lust dijo que el partido se encarga de imprimir las listas de todas las agrupaciones, mientras que Elsa Capillera, diputada electa del mismo partido, aseguró que cada agrupación se hizo cargo de la impresión de sus listas. Lust dijo no tener posición respecto al uso del voto electrónico "porque el sistema uruguayo es el más seguro del planeta" pero destacó que con su implementación se ahorra en papel y se obtienen resultados inmediatos.

El diputado electo por el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, contó que imprimieron “mucho menos papel” con respecto a las elecciones pasadas pero aseguró que les sobraron 30 mil listas y con ellas harán un “bloc de notas”. Planteó que la votación debería ser con hoja única, con respaldo informático y que la Corte Electoral debería ser la única encargada de la impresión para también tener respaldo en papel.

Camilo dos Santos

El exsenador Pablo Mieres calificó al sistema electoral de “anacrónico, injusto y poco amigable con el medioambiente”. “En el mundo está clarísimo que el sistema puede ser perfectamente electrónico”, aseguró. Explicó que en caso de haber dudas sobre su implementación se podría colocar una impresora en cada circuito y que el votante “opere como en un cajero automático”, es decir “imprima una hoja, constate que sea la que corresponda, la meta en un sobre y la ponga en la urna”.

Cree que se mantiene el sistema electoral por “falta de voluntad política” y porque beneficia a los partidos políticos más grandes. Aclaró que este tema “no está en la lista de cosas" que firmaron en el acuerdo para un eventual gobierno multicolor pero seguirá “peleando por ello”. “Es un sistema más barato, más justo y ecológicamente más compatible con el medioambiente”, concluyó.

Gonzalo Abella, el líder de Unidad Popular, que no alcanzó los votos para que su agrupación obtuviera bancada, dijo que imprimen en exceso para reponer pero que quedaron con un "clavo de papel impresionante”. Cree que debe implementarse un sistema electrónico o “de plancha única”, donde cada persona marque la opción del candidato que quiere elegir. Aseguró que el gasto de papel es una “barbaridad” y muy costoso para los partidos chicos. De todas maneras, al no tener representación parlamentaria, Unidad Popular va a seguir imprimiendo periódicos barriales. “La realidad nos sugiere ser más prudentes, pero necesitamos presencia y la presencia nos exige papel”, concluyó.

Camilo dos Santos

Para el excandidato Gustavo Salle, es necesario introducir con rapidez una modificación de “carácter tecnológico” y aseguró que los elementos para la sustitución existen, por lo que no sabe cuál es el motivo que impide la implementación. Cree que el papel es un “dispendio de recursos” y un “brutal” elemento de contaminación.

En el Partido Digital, el excandidato a diputado Justin Graside cree que el sistema electoral es perjudicial para los partidos chicos porque las oportunidades para conseguir votos son menores a las de los partidos grandes. Aseguró que se puede ir a otros sistemas que den las mismas garantías y no contaminen; como la boleta única o el voto electrónico con la tecnología blockchain, donde el control es descentralizado.

Rafael Fernández, excandidato del Partido de los Trabajadores, está a favor del voto electrónico siempre que dé garantías. Consideró que el sistema actual es "un derroche” de papel y que está hecho para favorecer a los partidos políticos grandes.