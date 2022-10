Las minas antipersonales siguen cobrando víctimas en las zonas de conflicto de Colombia

Pese a los Acuerdos de Paz logrados por con las FARC y las conversaciones abiertas entre el gobierno de Gustavo Petro y las organizaciones guerrilleras y paramilitares que operan en su territorio, Colombia sigue siendo uno de los países del mundo que cuenta con más víctimas de las minas antipersonales.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia informó este martes que al menos 1.938 personas fueron víctimas de artefactos explosivos entre enero de 2018 y agosto de 2022 en ese país.

Como parte de la campaña #ElConfinamientoMásLargo, el CICR muestra ante la opinión pública la tragedia que viven los campesinos colombianos residentes en zonas de conflicto, para sensibilizar a la población, a los grupos armados y al Gobierno sobre las consecuencias de estas armas.

“En los últimos cinco años hemos observado una profundización de las consecuencias humanitarias debido a la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos en diferentes territorios del país", declaró a la prensa la coordinadora de la unidad de contaminación por armas del CICR en Colombia, Ana María Hernández.

La especialista también apuntó que estos hechos han provocado el “confinamiento, desplazamiento, afectaciones psicológicas, el miedo y la zozobra que experimentan las comunidades”.

Hasta noviembre de 2016, Colombia era el segundo país en el mundo, después de Afganistán, en número de víctimas nuevas de Minas Antipersonal (MAP) y Remanentes Explosivos de Guerra (REG) y el primero en el mundo en número de víctimas de la Fuerza Pública de estos artefactos explosivos.

Actualmente, ocupa el sexto lugar en el mundo de víctimas general, y el segundo lugar en el número de víctimas de la Fuerza Pública. Sigue siendo, además, el primero en América Latina.

“Existen comunidades que no pueden transitar libremente por sus territorios, no pueden cazar, pescar ni acceder a sus cultivos. Hay niños y niñas que no pueden ir a la escuela por la presencia de artefactos explosivos”, dijo Hernández al dar a conocer el informe de la Cruz Roja.

Esa realidad, dijo Hernández, no es normal ni puede “ser normalizada” porque pasa desapercibida para la mayoría de la población.

La campaña #ElConfinamientoMásLargo está compuesta por materiales audiovisuales, gráficos y sonoros para recordar el sufrimiento de los afectados directa o indirectamente por los conflictos bélicos.

Tal es el caso de Orlando Balcarcel Rincón, un campesino que, durante la presentación del informe, contó ante las cámaras de televisión su amarga experiencia de perder las dos piernas a causa de una mina antipersonal, mientras realizaba labores agropecuarias y sin ninguna conexión con la guerra.