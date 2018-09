Las negociaciones están trancadas y acuerdo Mercosur-Unión Europea se aleja

Las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea están trancadas y no se visualiza una solución en el corto plazo, según dijo a El Observador el canciller Rodolfo Nin Novoa. Las negociaciones que se están llevando adelante en Montevideo entre las partes no arrojaron ningún resultado y no habrá novedades hasta el próximo año. “Es mucha cosa (lo que está trancado)”, dijo Nin.

El acuerdo que se viene discutiendo desde hace más de 20 años deberá esperar, por lo menos, hasta 2019. La cuota de carne que exportará el Mercosur es uno de las principales diferencias y las elecciones en Brasil, el próximo 7 de octubre, crean un nuevo desafío para la conclusión de las negociaciones.

Es que depende quién gane, la política de comercio internacional de Brasil puede tomar caminos muy distintos. Si el candidato ultraderechista, Jair Bolsonaro, que encabeza las encuestas de intención de voto tras la inhabilitación de Luiz Inacio Lula Da Silva, llega a la presidencia profundizará las políticas proteccionistas. A pesar de los avances en los últimos meses, las negociaciones están en un limbo.

En mayo de este año, Nin Novoa aseguró que ya se habían cerrado nueve de los 14 capítulos comerciales que se negocian con el bloque europeo. Sin embargo, en las negociaciones que se iniciaron este lunes en Montevideo no arrojaron novedades.

En enero de este año, la Unión Europea aumentó su oferta para el cupo de carne de 70 mil a 99 mil toneladas. Sin embargo, eso sigue siendo insuficiente para el bloque sudamericano que pretende una cuota de 130 mil toneladas. Ademeás, existen diferencias en el azúcar y la industria automotriz.

El Mercosur –un bloque conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay– ha solicitado un período de transición de 15 años para la importación de vehículos y autopartes europeos, frente a los 10 años originalmente propuestos, para amortiguar el impacto en su industria.

La cuota para el azúcar es de 150.000 toneladas anuales, pero aún debe pagar un arancel de 98 euros por tonelada, lo que dificultaría la competencia en el mercado azucarero europeo. Las diferencias son varias y ninguno quiere ceder.

La última ronda de negociaciones fueron en julio en Bruselas y el canciller argentino, Jorge Faurie, había mostrado su optimismo sobre la posibilidad de cerrar las negociaciones en las negociaciones de Montevideo.

Para el ministro argentino quedarían varios temas con "una connotación de decisión política" que "no superan las seis, siete áreas". "Y en eso tenemos que tener el diálogo final y cerrar en los últimos días de agosto, primera parte de setiembre", agregó.

Sin embargo, el optimismo de Faurie chocó con la realidad y, por ahora, no hay acuerdo.