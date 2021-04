Las personas que cancelaron la agenda para vacunarse con Astrazeneca "van al fondo de la cola", dijo Jodal

Las casi 8.000 personas que cancelaron la agenda para vacunarse con las dosis de Astrazeneca durante el fin de semana "van al fondo de la cola", señaló el CEO de Genexus, Nicolás Jodal, quien participa en el armado de la agenda del plan de vacunación.

En entrevista con el programa Buen Día de canal 4, Jodal explicó que estas personas entrarán de nuevo en la vacunación cuando tengan la oportunidad y los tiempos dependerán de su franja de edad. "Perdieron una oportunidad enorme de poder vacunarse con una muy buena vacuna", consideró.

Las confirmaciones para vacunar con Astrazeneca llegaron a personas mayores de 60 años, que es la población habilitada para recibir esas dosis. Pero ahora, quienes hayan cancelado y tengan entre 60 y 70 años deberán esperar por el próximo embarque de Sinovac que está previsto que llegue en mayo. "Esos demorarán bastante", señaló Jodal.

Los mayores de 70 años que tenían la fecha para vacunarse con Astrazeneca y cancelaron "demorarán menos tiempo" en recibir la nueva confirmación, debido a que esa franja se está vacunando con las dosis de Pfizer.

Durante el fin de semana pasado Canelones, Río Negro, Paysandú, Salto, Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha recibieron en total unas 43 mil vacunas de Astrazeneca de las 48 mil arribadas a Uruguay el 4 de abril, y de las que todavía hay unas 16 mil sin administrar.

En la agenda del fin de semana hubo 40 mil personas habilitadas para recibir las vacunas que se compraron a través del mecanismo Covax de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y de ellos, alrededor de 8.000 personas cancelaron su cita para inocularse y unas 2.300 no acudieron a los vacunatorios, según confirmaron a El Observador fuentes de la salud.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, señaló el sábado durante su visita a Canelones que en mayo llegarán dos embarques más de Astrazeneca de 50.800 cada uno, “de tal manera que las segundas dosis están aseguradas”, dijo.

Los próximos embarques se irán sumando hasta completar la compra total de 1.750.000 vacunas de ese laboratorio, que el gobierno adquirió a través del mecanismo Covax de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Confirmación de agenda por franja de edades

Sobre la vacunación para las personas entre 71 y 79 años que aún no recibieron la confirmación de la agenda, Jodal explicó que de las 80.730 vacunas de Pfizer que llegaron en la noche de este miércoles y los embarques siguientes que llegan cada miércoles al aeropuerto de Carrasco se destinarán para vacunar a toda esa franja durante abril.

El ministro Salinas escribió en su cuenta de Twitter días atrás que todas las personas agendadas entre 71 y 79 años tendrán al menos una dosis de la vacuna aplicada antes del 3 de mayo. A su vez, también se sigue vacunando al personal de la salud con las vacunas de Pfizer.

Jodal aclaró que el no envío de las confirmaciones para esa franja no es un problema del software, sino que los mensajes se comienzan a enviar una vez que las vacunas están en Uruguay.

A su vez, la franja de 18 a 50 años no recibirá los mensajes de confirmación hasta que no llegue el embarque de Sinovac con 1.550.000 dosis a mediados de mayo. Jodal estimó que una vez que las vacunas estén en Uruguay, llevará unas dos semanas vacunar a esas personas, que es la franja donde hay más cantidad sin vacunar. "Por ahora no estamos poniendo tiempo de espera, porque dependemos de cuándo llegue el embarque", explicó.