Las pistas que siguen los investigadores sobre el triple homicidio en el Cerro

Al salir del lugar donde fueron encontrados los cuerpos de los tres infantes de la Marina asesinados en un destacamento militar en el Cerro, la fiscal del caso, Mirta Morales, declaró en rueda de prensa que se trataba de una "escena compleja" y que requería tiempo para desarrollar "una buena investigación".

Dos infantes estaban en una de las habitaciones que funcionaba como comedor. El tercero estaba durmiendo en un colchón y allí mismo fue asesinado, ya que en las guardias se rotaban los integrantes y dos permanecían en vigilia mientras otro descansaba.

Manuel Escobar (22), Alex Guillenea (25) y Alan Rodríguez (31) empezaron su turno de 48 horas el sábado en la noche. Su trabajo era custodiar una antena de radar en desuso ubicada a poco metros de la Fortaleza del Cerro.

Los investigadores presumen que del homicidio participó más de una persona, ya que una de las teorías es que los hombres no tuvieron tiempo de reaccionar y defenderse, por lo que un triple homicidio en manos de una sola persona es difícil de concretar.

Del lugar se llevaron tres pistolas Glock, con sus respectivos cargadores, y un equipo de radio portátil. Quedaron los tres chalecos antibalas y armas largas.

Fuentes cercanas a la investigación dijeron que en un caso así es importante analizar "con prudencia" los motivos por los cuales los atacantes no se llevaron el resto del armamento, que puede depender de la forma en la que llegaron al predio. Si los responsables del crimen fueron caminando, procuraron salir con armas que pudieran esconder entre sus ropas.

En primera instancia la fiscal no vio instalaciones forzadas, ni la puerta ni ventanas, aunque aclaró que es necesario aguardar el informe forense para conocer si los infantes intentaron defenderse o si fueron tomados por sorpresa, explicó en entrevista con Radio Sarandí. Otra de las hipótesis que manejan los investigadores refiere a que los homicidas conocían el lugar.

Aunque una de las teorías más fuertes implica en el crimen a grupos de narcotraficantes, tampoco se descarta que el autor sea un integrante de la Armada o haya estado vinculado a la organización. Los tres infantes de Marina eran personas entrenadas, por lo que quienes cometieron los homicidios "no iban a arriesgarse a enfrentarse", dijo una fuente a El Observador. Eso puede explicar la ejecución repentina.

En el lugar no hay cámaras de seguridad pero la policía analiza imágenes de los alrededores. Morales afirmó que todavía "no están depuradas" las filmaciones, por lo que no se puede saber si tienen suficiente claridad para identificar algún elemento que conduzca a los responsables del crimen.

Trabajo conjunto

El ataque con una granada a la Brigada Antidrogas hace tres semanas también se maneja como presunta motivación parta cometer el crimen. Por este hecho, el viernes declaró ante el fiscal Diego Pérez un recluso de la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar), integrante de la banda Los Ricarditos que opera en Cerro Norte.

En diálogo con El Observador, el fiscal dijo que aunque no se podía "vincular ambos hechos", "tampoco se descartan".

Este lunes se realizará una reunión -que ya estaba pactada- entre las fiscales de Estupefacientes, la fiscal de Homicidios, Mirta Morales y Pérez. El triple homicidio que tiene en vilo a la policía y a fiscalía acaparará buena parte del encuentro.

Morales sostuvo que "toda la información que otras fiscalías tengan para esta causa va a ser utilizada", por lo que podrían agregarse elemento de investigaciones que manejan otros fiscales.

Este lunes la policía realizó varios allanamientos en Montevideo en busca de bandas de narcotraficantes. La fiscal comentó que "puede que tengan" vinculación con los homicidios.