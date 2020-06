Un domingo trágico con ejecuciones que alarmaron al gobierno

Iba a ser una mañana de domingo de cambio de guardia habitual en el destacamento militar ubicado en Cuba y José Batlle y Ordóñez en el Cerro, pero no lo fue. Sobre las 8 horas, llegaron los cinco militares que debían hacer el relevo y continuar con la custodia del lugar. En la cerca perimetral del predio, sobre la calle, no había nadie. Entonces, comenzaron a arrojar piedras para ver si tenían respuesta. No la tuvieron y decidieron ingresar para verificar qué ocurría. Uno de ellos se acercó hasta la ventana de una de las casas ubicadas dentro del predio y vio que había dos cuerpos tendidos en el piso con mucha sangre a su alrededor. Un grupo entró en la cabaña y así se descubrió el asesinato de los tres infantes de la marina que estaban de guardia.

Juan Manuel Escobar, Alex Guillenea y Alan Rodríguez habían sido ejecutados con un tiro en la cabeza. También se constató que faltaban sus tres pistolas Glock, con sus respectivos cargadores, y un equipo de radio portátil.

Así comenzó el domingo 31 de mayo en el destacamento militar de la calle Cuba. A partir de allí, todo fue conmoción. Hasta el lugar llegaron el ministro de Defensa, Javier García, y el titular de Interior, Jorge Larrañaga. Antes del mediodía, el primero confirmó que se trató de una ejecución. “Todo lo que pueda decir no llega a describir la gravedad de esto”, expresó. “Es algo de una gravedad de la que yo no tengo recuerdo. Una atrocidad. Eran tres muchachos jóvenes, provenientes algunos del interior, que fueron ejecutados. Habrá toda la fuerza del Estado y de la ley para que se conozca la verdad”, afirmó García.

Diego Battiste

Larrañaga se retiró del predio sin hacer declaraciones. Luego, en su cuenta de Twitter escribió que el asesinato de los soldados había sido una “atroz ejecución”. “Por ellos, por la institucionalidad. Porque en Uruguay no van a ganar las bandas criminales, sino el Estado de derecho. Sepan que seremos implacables con los responsables”, agregó.

También en la mañana concurrió al lugar la fiscal Mirta Morales, encargada de tomar el caso. “Se encontraron tres muchachos muy jovencitos ultimados con disparos de arma de fuego. Había mucha sangre”, relató. Se refirió a una escena del crimen muy compleja que requeriría de una buena investigación. “Hay cámaras, esas son las cosas con las que podemos llegar a contar. Ellos llevan un registro, una especie de bitácora, que es objeto de investigación”, dijo la fiscal.

El presidente de la Comisión de Defensa del Senado y expresidente del Banco Central, Mario Bergara, llegó hasta el destacamento militar, acompañado por la vicepresidenta del Frente Amplio, Sandra Lazo.

“Es un hecho muy condenable, es una agresión a la sociedad toda, queremos transmitir la solidaridad a la familia de estos tres infantes tan injustamente asesinados. Injusticia que queda más clara cuando uno viene al lugar y observa el panorama y no entiende cómo se llega a ese desenlace”, lamentó Bergara.

Informó que fue el ministro García quien lo puso al tanto de la situación. “En la medida que las cosas avancen vamos a estar haciendo el seguimiento. Todo el sistema político va a estar alineado en el trabajo de dilucidar los hechos, de hacer justicia”, sostuvo.

Las reacciones políticas

Después de la hora 13, el presidente Luis Lacalle Pou también mostró su repudio al hecho en su cuenta de Twitter. “Nuestro pésame y profundo respeto a los familiares de los tres servidores de la patria asesinados. Nos inclinamos ante la dolorosa situación pero nos paramos firmes ante los criminales y delincuentes”, escribió. “Los vamos a combatir. Decretaremos duelo nacional”, prosiguió. Ya de noche, el mandatario haría una breve declaración en la Torre Ejecutiva donde reafirmó sus dichos.

Durante toda la jornada se sumaron declaraciones de repudio al hecho. El Frente Amplio condenó enérgicamente las ejecuciones y abogó por una “investigación profunda que permita las circunstancias y las responsabilidades”.

Diego Battiste

Más tarde, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado emitió una declaración en la que trasladó su “respaldo a las autoridades nacionales en la lucha contra el delito y contra toda forma de violencia, en pro de la convivencia pacífica y respetuosa de las leyes a la que los uruguayos no renunciaremos jamás”.

El expresidente Julio María Sanguinetti también brindó su opinión. “Todo apunta al mundo del crimen organizado, al mundo de la droga”, dijo consultado por Canal 4.

A última hora, la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo también se expidió sobre los asesinatos. Expresó su “total repudio a toda manifestación de violencia en la sociedad uruguaya, sea cual sea su intencionalidad”. Agregó que “conforme a las responsabilidades del Estado en materia de derechos humanos, espera la respuesta de las autoridades en relación a la identificación de los responsables de estas vulneraciones al derecho a la vida; sus motivaciones, y la derivación de los mismos a la Justicia competente”.

La semana comenzará con investigaciones, ya que el gobierno fue contundente en su mensaje de búsqueda de culpables. Atrás quedó un domingo trágico, que había comenzado con la tranquilidad de un cambio de guardia matinal, en un destacamento donde militares custodiaban una vieja base de radar.