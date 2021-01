Las pocas opciones que tiene Larriera para los laterales con tres positivos de covid-19 en ese sector

Mauricio Larriera, el director técnico de Peñarol, parará el equipo en la jornada de este viernes con miras al partido debut del Torneo Clausura de este domingo en el Estadio Luis Tróccoli ante Cerro que lucha por zafar de los puestos de descenso.

El flamante DT aurinegro tiene importantes problemas para poder formar el conjunto titular, sobre todo, en lo que refiere a los laterales quienes acompañarán a los dos zagueros centrales, Fabricio Formiliano y Gary Kagelmacher.

Como informó Referí, tres de los cuatro jugadores que juegan normalmente por los andariveles,son parte de quienes se encuentran positivos de covid-19, según se supo en esta misma semana.

El sábado 9 fue Giovanni González el primero en dar positivo. El futbolista aurinegro y que fue tenido en cuenta por el Maestro Óscar Tabárez para la selección nacional, es el normal titular por el lateral derecho y se perderá el juego ante Cerro y también el de entre semana contra Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo.

Pero el martes se supo que otros jugadores del plantel dieron positivo de coronavirus.

Entre ellos, se encuentra Juan Acosta, quien justamente estaba en los planes de Larriera para que fuera su sucesor ante los albicelestes de la Villa.

Otro de los que fue contagiado de covid-19 fue el otro lateral, quien juega por izquierda y que siempre es titular: Joaquín Piquerez.

Ante este panorama, la situación de Larriera para formar la oncena titular y, más específicamente en los laterales, es complicada.

Robert Herrera aparece como uno de los posibles laterales para jugar ante Cerro.

Diego Battiste

El ex Defensor Sporting, entre otros clubes, ha jugado en el pasado indistintamente en ambos carriles. En Peñarol ha jugado muy pocos partidos, cinco hasta el momento desde que firmó contrato a principios de 2020.

El último de los que jugó fue el clásico del pasado 13 de diciembre en el que Peñarol le ganó a su tradicional rival 3-2 en el Estadio Campeón del Siglo, y que fue expulsado luego del encuentro.

También existe la posibilidad, bastante remota, de que pueda hacer jugar al juvenil Valentín Rodríguez, quien tiene muy buenas referencias, pero no cuenta con la experiencia necesaria para comenzar desde el inicio un partido de estas características.

¿Trindade tiene posibilidades?

Si bien Jesús Trindade ha sido un bastión en la mitad de la cancha aurinegra el año pasado e incluso ha jugado muy bien en partidos en los que al equipo no le salía nada, con Larriera ya jugó como lateral por izquierda en Racing y el técnico lo conoce muy bien.

En su estancia en Peñarol, ha jugado en varios puestos y uno de ellos, ha sido también como lateral, sobre todo, por derecha.

Según comentó una fuente del club a Referí, Larriera no descarta, al menos hasta este viernes cuando pare el equipo, que Trindade pueda dar una mano en uno de los laterales.

Raúl Martínez / Pool / AFP

Para esa zona, el entrenador no tiene muchos más futbolistas, ya que otro que podría ocupar ese puesto es el chileno Christian Bravo quien era esperado el lunes su regreso de Chile, pero la línea aérea le reprogramó el vuelo para este mismo viernes y aún no se sabe si llegará este día o no. Una vez que arribe, deberá aislarse una semana. Por eso Bravo tampoco podrá ser solución.

Otra de las opciones con las que cuenta Larriera es probar a Rodrigo Abascal en el lateral por izquierda.

Este zaguero, fue utilizado por Mario Saralegui en ese sector en algún encuentro en el que Piquerez no pudo jugar, pero no rindió a la altura, por lo que abre una nueva incógnita acerca de quién elegirá el técnico para ese sector para enfrentar a Cerro.

Diego Battiste

En cuanto al resto del equipo de mitad de cancha hacia adelante, este viernes será fundamental para ver si Larriera se decide por Cristian "Cebolla" Rodríguez entre los titulares o su lugar lo ocupa Walter Gargano, en tanto que en el doble 5 todo indica que jugará el juvenil Agustín Álvarez Wallace.

Cabe recordar que se encuentra suspendido para este encuentro el goleador aurinegro del año pasado, David Terans, una baja muy importante.

Los extremos serán Jonathan Urretaviscaya por derecha y Facundo Torres por izquierda y arriba falta saber quién acompañará a Matías Britos en ofensiva. Todo eso se sabrá en la práctica de este viernes ya que Larriera esperará hasta último momento para formar la oncena titular que enfrentará a Cerro.