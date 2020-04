Las tres fases que proyecta el gobierno para reactivar el turismo

El ministro de Turismo, Germán Cardoso, y el subsecretario, Remo Monzeglio, se reunieron este miércoles con el presidente, Luis Lacalle Pou, en los acuerdos ministeriales de cada semana y analizaron tres fases para la reactivación del sector turístico, uno de los más golpeados por la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

La primera fase consistirá en una “fuerte apuesta al turismo interno” con políticas de estímulos para que los uruguayos vuelvan a vacaciones en el país, explicó Cardoso en conferencia de prensa.

La segunda fase consistirá en el turismo de negocios. Es decir, que se enfocará en inversiones, el desarrollo de proyectos, tanto como los que ya se estaban realizando como nuevos. En ese sentido, Cardoso y Monzeglio informaron que se habrá dos llamados para hacer complejos hoteleros de lujo con casinos: uno en Rocha y el otro en Canelones. Monzeglio indicó que en el caso del de Canelones lo más probable es que se desarrolle en Atlántida, aunque no están cerrados a que se presenten proyectos para otros balnearios.

En el caso del complejo canario se está trabajando en un borrador del llamado para poder presentarlo en el mediano plazo.

La tercera fase mencionada por Cardoso mira bastante más lejos en el tiempo y apunta al verano. El objetivo del ministerio es captar más turistas argentinos y brasileños en los meses de temporada alta. Cardoso puso como ejemplo que si bien la mayor cantidad de turistas provienen de Argentina, para los argentinos Uruguay es el quinto destino elegido y en la cartera esperan que eso cambie.

Camilo Dos Santos

Cardoso insistió en que las tres fases están pensadas para “el día después” y que la exhortación del gobierno sigue siendo la de “quedarse en casa”.

El ministro también anunció que el gobierno pondrá a la venta la casa comprada en 2017 durante la administración de Tabaré Vázquez que iba a ser la sede del cartera pero que todavía no se había inaugurado. El ministro dijo que en total se iban a invertir US$ 4 millones en ese inmueble, contando que había costado US$ 1,5 millones. Cardoso indicó que el dinero que se obtenga de la venta será volcado a “ahorros que el Estado necesita para invertir grandes cantidades de dinero”.

Medidas para el sector

En tanto, se están analizando distintas medidas para mitigar la crisis del sector. Primero, el ministerio pidió que se difieran los pagos de las tarifas de UTE y OSE a proyectos turísticos, porque tienen caja cero al no tener ninguna actividad.

También se iniciaron contactos con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Finanzas para pedir que en ese sector se pueda extender el seguro de paro.

Además, se comunicaron con la presidenta del Congreso de Intendentes, Adriana Peña, para transmitirle la necesidades que a las rentadoras de autos y servicios de transporte turístico se exonere el 50% del valor de la patente, por estar sin actividad.

A su vez, se está trabajando con el Banco de Seguros del Estado (BSE) para que se extienda el plazo de los vencimientos de avales a empresas operadoras turísticas.