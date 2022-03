Las tres mujeres que una gremial del agro eligió homenajear este 8M

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8M las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) decidieron homenajear a tres mujeres.

De diferentes rubros, edades y actividades, las tres son referentes, dijo a El Observador Stefanía Silveyra, vicepresidenta de la gremial, quien aseguró que las homenajeadas “son mujeres que inspiran, que dan esperanza y que apuestan a un desarrollo sostenible”, y que por eso decidieron reconocerlas.

Las elegidas fueron la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche; la joven esquiladora Milagros Rodríguez y la presidenta de ACI Américas, Graciela Fernández.

“US$ 5 millones para dar respuestas”

La ministra Arbeleche no estuvo presente en el lugar por encontrarse de viaje en el exterior, pero compartió un mensaje de forma virtual, en el que saludó a las mujeres rurales y destacó el trabajo que realizan en el campo “con mucho esfuerzo, compromiso y orgullo”.

“Siento que como mujeres hemos avanzado mucho en el proceso para tener igualdad de derechos y oportunidades, pero nos queda mucho camino por recorrer”, dijo y sostuvo que aún se ven diferencias entre las remuneraciones que reciben hombres y mujeres, en las posibilidades de acceder a cargos de responsabilidad social, empresarial y política.

Recordó además que el MEF firmó un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo para tener un préstamo de US$ 5 millones para “dar respuestas concretas a las mujeres que lo necesiten, y por eso estamos pensando en casas para las mujeres que son víctimas de violencia”.

“Las mujeres rurales no colaboramos, trabajamos”

Rodríguez ganó el primer premio en el concurso de mujeres esquiladoras de la cooperativa El Fogón. Esta joven rural, que asegura querer vivir en y del campo, dijo que es necesario reflexionar y comprometerse para superar prejuicios y costumbres arraigadas, para fortalecer el avance de la equidad de género en los diferentes entornos. Y llamó a los hombres y mujeres a pensar en la igualdad y en lo necesario que es valorar el rol de las mujeres.

Según dijo, todavía se ven faltas de oportunidades en el acceso al empleo, en la participación y la toma de decisiones del sector agropecuario. Aseguró que existe un trabajo invisible realizado por las mujeres rurales que "no se ve ni es valorado".

"Entiendan, las mujeres rurales no colaboramos, trabajamos", resaltó.

La brecha de desigualdad "más terrible"

Por su parte, Fernández agregó que "no hay trabajo digno y decente si no hay equidad de género, no hay trabajo digno y decente si no se tiene en cuenta a las mujeres y su aporte, que es histórico. Sin el trabajo de las mujeres no existirían las cooperativas agrarias".

Según dijo, es necesario fortalecerse como mujer y para eso, dentro de las cooperativas, hace falta participar. En esa línea, le dijo a las socias de CAF que se encontraban en el lugar, que con su presencia fortalecían a sus compañeras de cooperativas, porque promulgaban la participación.

Por otro lado, indicó que el continente americano atraviesa actualmente la brecha de desigualdad "más terrible de los últimos años", que viene dada, en gran parte, por la llegada de la pandemia y cómo afectó la economía de los países.

Según informó, en América hay 4,5 millones de mujeres que continúan sin empleo tras la llegada de la pandemia. El desempleo en la región es del 16,9%, detalló y agregó que de 42 millones de personas que perdieron el empleo en 2020, 30 millones eran hombres, que en en 2021 fueron reincorporados.

El reconocimiento a las tres mujeres se dio en el marco de una actividad en la que participaron varias mujeres socias de CAF.

🟣 “Es necesario trabajar en igualdad de género para construir un mañana sostenible”, Stefanía Silveyra, vicepte CAF



Gracias a quienes nos acompañaron en la actividad por el #8M2022. En especial a ellas, que viajaron desde distintos puntos del país para estar juntas y presentes. pic.twitter.com/XZN73o9d01 — CAF (@CAFUruguay) March 8, 2022

Por qué inspiran



La vicepresidenta de CAF explicó que las tres homenajeadas fueron elegidas porque desde CAF se quiso visibilizar a mujeres que ocupan cargos que generalmente ocuparían hombres, con perfiles "bien distintos".



Según contó, las tres la inspiran, cada una desde su lugar, por algo diferente. Lo que más destacó de la joven esquiladora fue la fuerza con la que se planta día a día para asegurar que se quiere quedar en el campo a desarrollar su actividad rural. De la ministra Arbeleche destacó su rol en organismos gubernamentales e internacionales y su trayectoria. Mientras que sobre Fernández aseguró que tiene una personalidad muy fuerte que le ha permitido construir espacios de liderazgo en el cooperativismo y ha sabido posicionar a Uruguay en el mundo.

CAF realizará junto a FAO y la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República un diagnóstico sobre la participación de las mujeres en las cooperativas. Se espera que a fin de este año hayan resultados.