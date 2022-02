Las tropas entraron en acción y eso acentuó la firmeza por los granos

Finalmente sucedió lo que más se temía, durante esta semana las tropas rusas invadieron Ucrania y los mercados de materias primas tienen una volatilidad adicional que proviene de la geopolítica: el Mar Negro es por donde sale 40% del trigo que se comercia en el mundo y una proporción importante del aceite de girasol.

De este modo, los precios que ya venían en ascenso por la sequía instalada en el Mercosur ven más el movimiento de las tropas que las lluvias que tardíamente llegaron sobre algunas zonas de Uruguay, en el sur de Brasil, en áreas de Argentina y en Paraguay.

El precio que más sube, previsiblemente, es el del trigo, que se ha ido lejos por encima de los US$ 300 por tonelada, para llegar incluso sobre los US$ 340, una cotización que si se sostiene complicará mucho a los importadores no petroleros de Medio Oriente, habitualmente abastecidos por las exportaciones que salen por el Mar Negro.

A la vez, el mercado de la soja se movió con extrema volatilidad, alcanzando picos máximos en 10 años en la mañana del jueves, pero que no se sostuvieron en la tarde.

De todos modos, la oleaginosa sostiene cotizaciones extraordinarias, por encima de los US$ 600 por tonelada, mientras que en el caso del trigo el alto precio internacional no se traslada a las cotizaciones uruguayas, que se mantienen sobre los US$ 260 por toneladas, US$ 80 debajo de lo que referencia Chicago, mientras que en el caso de la soja se paga lo mismo que pauta la referencia internacional.

EO

En esta semana se siguió consolidando la suba del arroz en Brasil, que se instala por encima de los US$ 14,50 la bolsa en la frontera con Uruguay.

Ya se han concretado algunas cosechas del grano en Uruguay, donde se espera un rendimiento levemente inferior al récord del año pasado.

Las lluvias cambian completamente el panorama agrícola uruguayo. Una buena cosecha de los cultivos de verano está casi asegurada.

En todo caso el riesgo pasa a ser algo mayor por exceso de lluvias que por faltante. Paradojas favorables en un año Niña.

Todo lleva a pensar que puede darse la coincidencia de buenos precios y buenos rendimientos.

Pero en tiempos de guerra nada puede asegurarse.

Juan Samuelle

Cultivo de soja en Uruguay.