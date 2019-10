Latam canceló 66 vuelos y hubo 15.000 pasajeros afectados por el caos en Chile

La uruguaya Leticia Pena pasó la noche de este domingo en el aeropuerto de Santiago de Chile. Los carabineros le llevaron frazadas, comida y agua. Había viajado este viernes junto a otras 26 mujeres a participar de un torneo de hockey cuando en el país andino aún no había manifestaciones. Pero el toque de queda que decretó el ejército de Chile entre la hora 22 del sábado y la hora 7 del domingo y que fue extendido nuevamente a partir de la hora 19 de este domingo, fueron una traba para sus planes de regreso.

Este lunes Pena habló con El Observador desde un barco de Buquebus y contó que tuvo que ir hasta Buenos Aires para poder volver a Uruguay. En su diálogo describió la crisis que enfrenta el país y repite las tres palabras que escuchó una y otra vez en boca de los chilenos: "Esto es horrible".

Lucas Silva no quería volver de Chile, quería ir hacia allá. Pero fue cuando llegó al Aeropuerto de Carrasco que se enteró que no podía trasladarse. Su viaje estaba previsto para este domingo porque este lunes comenzaba su nuevo trabajo en la capital andina. Los enfrentamientos entre militares y civiles también vieron imposibilitado su regreso en tiempo. Ahora espera que su viaje, que fue reprogramado para este martes, ya no presente inconvenientes.

Así como Silva y Pena fueron 15.000 los pasajeros que vieron afectados sus vuelos desde y hacia Chile, según informó en un comunicado la aerolínea Latam. La compañía debió cancelar 66 vuelos y reprogramar otros 25 desde la noche del 19 de octubre debido a las medidas implementadas por el gobierno chileno.

El jefe militar a cargo de la seguridad de Santiago, Javier Iturriaga, decretó este lunes por tercer día consecutivo toque de queda nocturno para hacer frente a las incesantes protestas sociales, que dejan ya 11 muertos en todo Chile.

En este contexto, la compañía decidió otorgar la "flexibilidad comercial" para todos los pasajeros que tengan vuelos dentro de Chile o vuelos internacionales hacia o desde el país hasta el 22 de octubre y prometió informar las novedades en sus canales oficiales, a medida que se restablezca la normalidad.

La empresa asegura en el comunicado que "lamenta la situación que están viviendo sus pasajeros" y promete "estar haciendo su máximo esfuerzo para entregar soluciones de viaje y minimizar el impacto".

En el texto, Latam recomienda a los pasajeros que tengan un vuelo entre el 20 y 22 de octubre que, antes de viajar, estén atentos a la información publicada en su sitio web y en las redes sociales que "se irán actualizando durante el día", además de revisar el estado del vuelo "frecuentemente" en aplicaciones web de la empresa. A su vez, la compañía recomienda "prever más tiempo para llegar el aeropuerto" y "realizar el check-in con 48 horas de anticipación" a través de su página.

La compañía ofrece a los pasajeros afectados la posibilidad de cambiar su viaje hasta 15 días después de la fecha del vuelo original. Las devoluciones están sujetas a las condiciones del pasaje.