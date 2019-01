Layera: "Siendo lógicos, no vamos a cumplir con el objetivo" de bajar las rapiñas

El director nacional de la Policía, Mario Layera, aseguró que pese a que no da "por perdido ningún partido antes de que termine" el gobierno del Frente Amplio terminará su mandato en 2019 sin que se cumpla la promesa de Tabaré Vázquez de reducir las rapiñas en un 30% tomando como base el año 2015.

"Siendo lógicos, la tendencia es que no vamos a cumplir con ese objetivo", aseguró el jerarca este jueves, en entrevista con el programa radial Informativo Sarandí.

La tendencia a la que se refirió es al alza de los crímenes registrada desde noviembre de 2017, cuando comenzó a funcionar el nuevo Código del Proceso Penal, la principal causa de la suba para el Ministerio del Interior, ya que cambió la "conducta criminal".

Los últimos números oficiales publicados por la cartera de seguridad a mediados del año pasado indicaron que hubo un aumento en los homicidios del 66,4%, del 55,8% para el caso de las rapiñas y del 26,9% en el caso de los hurtos.

"Apareció en el escenario un elemento, que es el nuevo código, pero mucha gente interpreta que estamos atacándolo, cuando no es así", dijo Layera. "Es el efecto que causó en la conducta criminal", agregó el director, ya que no hubo modificaciones en la actuación de la policía, que hasta noviembre de 2017 había logrado el control del crecimiento de los delitos.

Para apoyar su punto -el mismo que ya ha presentado el ministro Eduardo Bonomi para justificar el problema- recordó lo que ya expuso el presidente Tabaré Vázquez el 19 de diciembre: que hay un informe elaborado por el profesor Spencer Chainey de la University College of London contratado por el Banco Intramericano d Desarroollo que demostró la causalidad.

"No hubo otras modificaciones que complicaran, (como el ingreso de) gente extranjera. No. Hay un elemento (que incidió) en la manifestación de la conducta criminal", dijo Layera, que, no obstante, matizó al indicar que, "en la mayoría de los casos", las víctimas sufren el robo de "objetos de poco valor" o equivalentes a montos inferiores a $ 1.000.

"Quizás no alcancemos (la baja del) 30% (de las rapiñas), pero quizás otros lo hagan porque creamos la estructura para que se pueda hacer", concluyó el jerarca.