"Le comió la lengua los ratones": Ojeda le pide a Leal que explique a la población por qué se reunió con el padre de Astesiano

El abogado e integrante del Partido Colorado Andrés Ojeda dijo a El Observador que a Gustavo Leal "le comió la lengua los ratones" desde que es indagado por reunirse con el padre de Alejandro Astesiano debido a que "no ha dado una sola explicación sobre el caso". "Ha dejado de ser confiable", lamentó el representante colorado de la mesa interpartidaria sobre seguridad.

Para el abogado, Leal "está utilizando la investigación a su favor" para no explicar por qué se reunió con el padre de Astesiano en su casa del Chuy brasileño. "No puede no darle explicaciones a la gente", apuntó el abogado.

Leal fue citado en principio como testigo por la fiscal que investiga el caso del excustodio presidencial, Gabriela Fossati. Sin embargo, la fiscal suspendió su primera declaración porque entendió que en los hechos que relató podían haber hechos de apariencia delictiva, por lo que volvió a citarlo pero como indagado.

Este martes el exjerarca frenteamplista fue citado nuevamente por Fossati, pero en esta ocasión se negó a declarar debido a que la fiscal no "indicó ningún hecho con apariencia delictiva" en la citación en la que participó este martes, indicó a la prensa su abogado, Diego Camaño.

Según supo El Observador, Leal es indagado por un delito de encubrimiento en la causa de los pasaportes para rusos, hecho que dio el puntapié inicial al caso de Astesiano.

Ojeda indicó que cualquier indagado tiene "el derecho a no declarar" cuando así lo desee, pero reiteró que Leal "no explicó nada" a la ciudadanía cuando puede, y él entiende que debe, hacerlo.

Ojeda volvió a pedir que el FA quite a Leal de la mesa de seguridad

El abogado reiteró que el Frente Amplio "debería pensar en un sustituto" para Leal en la siguiente reunión de la mesa interpartidaria sobre seguridad de la próxima semana.

El representante colorado de la mesa, que busca lograr un acuerdo de seguridad que se establezca como una política de Estado, reafirmó que ese trabajo "es demasiado importante como para tener este lío encima".

Por ello, cree que la oposición debería pensar en un representante "que vaya a quedar" de forma permanente, debido a que la idea de la mesa genere políticas que se sostengan de forma prolongada en el tiempo.

Según Ojeda, en la próxima reunión está estipulado que el Ministerio del Interior de una respuesta al primer borrador de propuestas que entregó la mesa.