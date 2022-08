"Le recomendaría que se callara la boca, usted es un atrevido": el duro intercambio entre Penadés y Bergara

La exigencia del Frente Amplio de conocer detalles del estudio de factibilidad sobre un eventual tratado de libre comercio (TLC) con China, y su reclamo de negociar en conjunto con el Mercosur, motivaron en un duro intercambio este miércoles entre dos senadores, medio de acusaciones, gritos y pedidos de "memoria".

Fue en la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, en el marco de la presencia del canciller Francisco Bustillo, convocado para actualizar la información disponible sobre las negociaciones con la potencia asiática.

Allí Bustillo, tan cortés como enfático, insistió en la imposibilidad de revelar el contenido del estudio, ante lo que ha sido un pedido expreso por parte de China de mantener en reserva ese análisis.

Penadés habló de falta de "honestidad intelectual" del FA y se cruzó con Bergara.

"No es una respuesta agradable para los legisladores", le aclaró el senador frenteamplista Mario Bergara, sugiriéndole la posibilidad de, por lo menos, entregar los "conceptos principales" de ese estudio. Una propuesta, aclaró, de "mitad de camino", para así "no dejarnos totalmente en la nebulosa en una de las acciones más importantes que tiene la inserción externa del Uruguay en estos años".

Otra de las interrogantes de Bergara pasó por si el gobierno evalúa avanzar en el acuerdo con China incluso con la oposición manifiesta del resto del Mercosur. "Está claro que una cuestión lógica es que, desde la perspectiva de China, no necesariamente va a ser lo mismo negociar con el Mercosur que hacerlo sin él", remarcó.

El senador frenteamplista planteó también la necesidad de analizar el eventual tratado en el marco de la actual situación geopolítica mundial, con una "carrera" entre China y Estados Unidos por la supremacía. "No es solamente una disputa por intereses comerciales o financieros", dijo. "Hay en juego valores y cuestiones de civilización". Bergara sostuvo que las dos superpotencias miran "de reojo" lo que hace el otro.

Allí intervino el nacionalista Gustavo Penadés. "Aquí se han hecho razonamientos políticos disfrazados de preguntas", señaló, al cuestionar la falta de "honestidad intelectual" del Frente Amplio a reconocerlo así. Su comentario generó la reacción de Bergara, que se sintió aludido, lo que desató a su vez un duro intercambio entre los los legisladores.

"Le voy a pedir que se calle la boca, porque yo lo escuché sin interrumpirlo", le exigió Penadés, mientras Bergara insistía. "Le recomendaría que se callara la boca y que escuchara con respeto, porque usted es un atrevido, que generalmente no deja hablar a los que no piensan como usted", remarcó el senador nacionalista.

El alto voltaje de la discusión motivó la intervención del presidente de la comisión, el colorado Pablo Lanz. "Mantengamos el orden, por favor" pidió, sin éxito. "Yo no lo insulté", le aclaró Penadés a Bergara. "Usted tiene por costumbre hacer razonamientos sesudos y cree que todos los que venimos a hablar después no tenemos el derecho de hacer las afirmaciones que se entienden del caso". Penadés optó allí por por bajar los decibeles. "Si quiere quedarse tranquilo, no me estaba refiriendo a usted", le dijo a Bergara. "Si eso lo tranquiliza y lo seda, perfecto".

El senador nacionalista prosiguió con su reflexión. "Uno no tiene por qué tolerar que quienes fueron gobierno durante quince años vengan a poner en tela de juicio la reserva que se debe tener sobre estos acuerdos", señaló. "Ellos mantuvieron reserva sobre tres temas fundamentales pero jamás nos lo informaron". Allí, Penadés llamó a tener un "poquito de memoria", al poner como ejemplo los casos de UPM o Montes del Plata.

Penadés se preguntó si el Frente Amplio está o no de acuerdo con un eventual TLC con China. Allí aludió a la "preocupación" de la actual oposición de contar con el aval del resto del Mercosur. "Me recuerda el momento en que Argentina nos denunció ante la OCDE, en compañía de Brasil", apuntó. "Ni que hablar cuando los puentes estuvieron bloqueados cuatro años por un gobierno ideológicamente hermano al gobierno de entonces, que era el Frente Amplio", agregó.

El senador nacionalista fue concluyente. Sobre el acuerdo con China, lo que tenga que tener reserva se va a mantener en reserva. "Esperamos que no con las consecuencias de otras oportunidades", señaló.

Un edificio, un libro, una maratón

Antes de Bergara había intervenido el senador Daniel Caggiani (MPP) que fundamentó su reclamo en conocer el estudio de factibilidad en función de una serie de elementos que "no nos quedan del todo claros", en relación al TLC con China. Sobre todo en los escenarios que se plantean sobre el impacto que tendría ese acuerdo si es negociado con o sin el Mercosur. También, y fundamentalmente, los sectores productivos uruguayos ganadores y perdedores con ese tratado.

El también senador frenteamplista José Carlos Mahía planteó por su parte su preocupación ante la posibilidad de que Uruguay "se corte solo", dada la la adhesión que, sostuvo, manifestó China en cuanto a negociar el acuerdo con todo el bloque regional.

Amparado en la necesidad de mantener en secreto el estudio de factibilidad por imposición china, Bustillo pudo ofrecer pocas respuestas. Sí reivindicó la decisión de Uruguay de avanzar hasta ahora en solitario y evitar las "asambleas permanentes" con los socios del bloque, los cuales dijo estar convencido se terminarán sumando. Ante una consulta directa de la oposición, el canciller eludió hablar de plazos para comenzar la negociación formal con China. Tampoco para indicar cuándo ese proceso podría finalizar.

"Mientras sigamos gobernando, Uruguay no va a renunciar a su derecho, que estamos convencidos de que lo tiene, de avanzar en negociaciones en forma individual", remarcó.

La semana pasada en el Parlamento Bustillo había descrito al estudio de factibilidad como un edificio del cual, dijo, aún se desconoce "si tendrá dos pisos, diez pisos o será un rascacielos". Ahora, el ministro volvió a apelar a las alegorías. "Es como el prólogo de un libro", expresó. "Si esta es una maratón de 42 kilómetros que hemos venido llevando adelante desde 1991 para la construcción de una relación con China, seguramente vamos a entregar el testigo mucho más cerca de la meta", aseguró. "Si es que no la hemos atravesado".