Leal dijo que Heber tiene "problemas de comprensión lectora" y "no escucha"

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, “tiene problemas de comprensión lectora”, expresó el exdirector de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior del Frente Amplio (FA), Gustavo Leal.

El representante de la oposición en la reunión interpartidaria por seguridad —que Heber convocó— respondió a lo que el titular del ministerio afirmó este miércoles, cuando dijo que “Leal no es leal”.

Ese día Heber también declaró que “al último que llamaron ‘pompita de jabón’ ganó las elecciones”, ya que Leal había criticado que el gobierno convocara a una "puesta en escena creando un escenario que terminó siendo una pompita de jabón”.

Al respecto, Leal aclaró, en diálogo con radio Sarandí, que con ese juicio no hablaba de personas, sino del encuentro en sí. “Dije que la reunión había sido un bluf porque su contenido se había evaporado y era evanescente como una pompita de jabón”, aclaró.

“[Heber] tampoco escucha. Eso es lo que le pasa. No escucha, no estudia…”, increpó el exdirector de Seguridad y Convivencia. Así, sostuvo que el ministro del Interior se “dio alusión” y se “sintió incluido” por su comentario; “por algo será, es un problema de él. Tiene un problema de comprensión lectora”, arremetió.

Finalmente, opinó que ese comentario que Heber realizó “no tiene la estatura de lo que él representa” como titular del Ministerio del Interior.

Versiones encontradas

Leal recordó que llegó a la reunión interpartidaria con la intención de dar las propuestas de la coalición de izquierda en materia de seguridad, pero comentó que el asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, le informó que no se aspiraba a formar una política de Estado porque estaban convencidos que desde el Frente Amplio se iban a "oponer a todo" y "tirar abajo".

A entender de Leal, “no había voluntad de generar un proceso y no esperaban que saliéramos a decirlo, sino que querían mantener esa puesta en escena”.

No obstante, Sanjurjo había dicho días atrás que el objetivo del ministerio era generar una política de Estado y un acuerdo interpartidario, aunque advirtió que lo veía “improbable" por la "actitud" de la oposición a “todas las propuestas”, a la que tildó de “devastadora”.

“Yo le respondí a Leal [en la reunión] que si él no cambiaba la actitud y dejaba que continúe la reunión, se podía llegar a una política de Estado. Él una y otra vez decía ‘no, me siento engañado, así no se puede’. Estuvimos una hora discutiendo como niños chicos”, expresó Sanjurjo en conversación con Las cosas en su sitio (programa de radio Sarandí).

Una vez se dieron cuenta de que no se ponían de acuerdo, comenzaron a hablar de las propuestas, donde Leal “participó y dio buenas intervenciones”, valoró.

De acuerdo con el asesor del ministerio, Leal fue a la reunión con una actitud de imposición: “Quiero que el proceso siga de esta manera, quiero que me inviten semanalmente, quiero que me digan con quién nos vamos a reunir, tienen que tratarse estos temas y tiene que ser acordado conmigo”, señaló Sanjurjo.

Sin embargo, la versión de Leal es al revés. Según el frenteamplista, es Sanjurjo el que le dijo que la reunión planteada “no es para que sea algo periódico”, sino que “la idea es simplemente saber si la idea macro de que es necesario coordinar las políticas preventivas es compartida” entre los partidos políticos.

En el caso de que fuera compartida, con esa información al Ministerio del Interior “le basta para diseñar nuestra propia política”, dijo Sanjurjo, en palabras de Leal.

Además, al ser consultado sobre si impuso condiciones en la reunión, Leal lo negó y añadió: "Están los delegados de los otros partidos, que por algo están en silencio".