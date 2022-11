Lecciones de dLocal: ¿A qué se atienen las empresas que cotizan en bolsa?

Toda empresa que decide salir a la Bolsa de Valores y ofrecer públicamente sus acciones, debe sortear previamente un riguroso procedimiento de control que le autorice a hacerlo. Así lo explicó a El Observador el socio de la firma Bragard Abogados, Jean Jacques Bragard y apuntó que en Uruguay ese proceso se lleva adelante ante el Banco Central del Uruguay, mientras que en Estados Unidos es ante la Securities and Exchange Commision.

“Las normas de gobierno corporativo, manejo y flujo de información privilegiada, conductas de mercado, hechos relevantes, partes relacionadas, y varios aspectos más constituyen el nuevo estándar de exigencia cuando se sale a la bolsa de valores”, detalló Bragard. El socio de la firma remarcó que en caso de salirse de esos parámetros pueden existir sanciones que varían según de qué mercado se trate y van “desde los administrativo, civil e incluso penal”.

Uno de los documentos más relevantes para el inversor es el prospecto informativo, o folleto. Según explicó, se trata de la información que se brinda a los inversores a la hora de realizar una inversión responsable e informada, y su contenido debe ser claro, suficiente, veraz y oportuno.

“Si el prospecto contiene inexactitudes u omisiones, o se publica información falsa, o incompleta, los inversores podrían intentar una demanda civil por responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados”, sostuvo Bragard.

Continuando con este ejemplo, los que pueden iniciar reclamos son los inversores que hayan adquirido en forma directa la acción o también quienes la hayan adquirido en el mercado secundario. “En algunos países puede también el regulador iniciar la demanda”, acotó el jurista.

La transparencia es el valor por excelencia en la bolsa, es por ello que las empresas que cotizan están expuestas a “intensos due diligences (auditorías legales) y, además, expertos deberán revisar la documentación de la empresa y brindar opiniones, deberán exhibir estados financieros en formatos específicos con niveles de apertura de información amplísimos. Se hacen valuaciones de la empresa para obtener el valor por acción, participan calificadoras de riesgo, underwriters, brokers dealers, entre otros”, destacó Bragard.

En este sentido, Bárbara Mainzer, consultora financiera y referente de CFA Institute señaló que en el pasado era frecuente que hubiese problemas, “números incorrectos” y que la divulgación de la información dejaba qué desear. “Antes no era ilegal sembrar rumores y beneficiarse con eso”, recordó la especialista. A medida que fueron pasando los años y con la crisis de 1929 como punto de quiebre, la regulación fue poniendo freno y coto a las maniobras inapropiadas.

“Hoy está prohibido dar información falsa para beneficio personal, así como también está penalizado operar con información privilegiada—comprar cuando se tiene el conocimiento de que la acción va a subir, por ejemplo—“, destacó Mainzer.

Una lección para los inversores

Mainzer hizo hincapié en la importancia de la diversificación de las inversiones como acción clave para no ser vulnerables cuando ocurren caídas drásticas en las acciones corporativas. “La teoría moderna de portafolios dice que hay que diversificar de forma apropiada, adquirir activos que se combinen bien entre sí”, subrayó y remarcó que no se deben concentrar demasiadas acciones de una misma empresa ni de un mismo rubro si se quiere disipar el riesgo.

El caso dLocal

Las acciones de la uruguaya dLocal cayeron este miércoles un 51% en la bolsa de Nueva York hasta US$ 10,5, tras conocerse un crítico informe realizado por la empresa de research e inversión de EEUU Muddy Waters Capital. Con ello la capitalización bursátil se redujo desde US$ 6.455 millones a US$ 3.155 millones.

Según informó la agencia Reuters, el movimiento ocurrió al tiempo que el fundador de Muddy Waters, Carson Block, está siendo investigado por el Departamento de Justicia como parte de una pesquisa más amplia sobre vendedores en corto y fondos de cobertura centrada en la sospecha de operaciones coordinadas para manipular mercados.

Ese mismo día desde la empresa uruguaya hicieron público un comunicado donde se señalaba que el informe contenía "numerosas declaraciones inexactas, afirmaciones sin fundamente y especulaciones” y añadía: “los informes de vendedores en corto a menudo están diseñados para impulsar el precio de las acciones a la baja para servir los intereses del vendedor en corto en detrimento de los accionistas de la empresa”.

En los últimos días de la semana, las acciones de dLocal repuntaron levemente. Este viernes la acción cerró a US$12,78, mientras que su valor mínimo se vio el pasado miércoles con US$ 10,46.