Lema reclama auditorías en la IMM por "reiteradas observaciones" del Tribunal de Cuentas

El presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Martín Lema, pidió a la Intendencia de Montevideo que "realice auditorías" del período anterior "a fin de transparentar la gestión, detectar las causas de las reiteradas observaciones, determinar eventuales responsabilidades funcionales y estableciendo lineamientos para evitar el futuro uso indebido de los dineros públicos".

A través de una exposición escrita elevada al vicepresidente de la Cámara de Representantes, Lema señala que entre 2015 y 2019, cuando Daniel Martínez gobernó la capital, el Tribunal de Cuentas "observó gastos de la Intendencia de Montevideo por más de $ 37 mil millones (US$ 865 millones al tipo de cambio actual), lo que evidencia un importante apartamiento a la normativa".

"Dentro de las observaciones se detallan reiteradas violaciones a diez artículos del Tocaf, tres artículos de la Constitución de la República, resoluciones de la Dirección General Impositiva (DGI), leyes, decretos y dictámenes del Tribunal de Cuentas", señala Lema en su escrito.

Inés Guimaraens

De acuerdo a la exposición del nacionalista, "entre las observaciones se destaca el incumplimiento de la normativa por comprometer gastos sin realizar la previsión de crédito presupuestal, adquirir bienes y servicios que no se ajustan a los principios de publicidad e igualdad de los oferentes, realizar gastos y pagos no intervenidos o ejecutados con anterioridad a la intervención del Tribunal de Cuentas, gastos comprometidos sin acto administrativo que los avalen, créditos no imputados al rubro correspondiente, irregularidades en los procesos de arrendamiento de inmuebles, incongruencias en la redacción del pliego de bases y condiciones de contrataciones, entre otras".

"Sin lugar a dudas la cifra de los gastos observados es muy significativa y el hecho se ve agravado no solo por el monto y diversidad de las observaciones, sino también por la reiteración en el tiempo de las mismas, evidenciándose un uso indebido de los dineros públicos. Todo esto lleva a que se estén incumpliendo principios fundamentales de la contratación pública como es la transparencia, eficiencia y buena fe", afirma Lema.

Dos días atrás, el diputado blanco difundió a través de Twitter el detalle de los montos observados. "Es necesario realizar una auditoría que permita conocer a fondo cómo se administró cada peso de los montevideanos", escribió.

Entre 2015 y 2019, el TCR observó gastos de la Intendencia de Montevideo por más de 37 MIL MILLONES de pesos, lo que evidencia una gestión apartada de la normativa. Es necesario realizar una auditoría que permita conocer a fondo cómo se administró cada peso de los montevideanos. pic.twitter.com/1O0TkoS4hg — Martin Lema (@MartinLemaUy) December 2, 2020

Tampoco es la primera vez en las últimas semanas que Lema sale a marcar la cancha en Montevideo. El 26 de noviembre, tras la asunción de Cosse como intendenta, afirmó que estará "monitoreando y siguiendo de cerca" las políticas de la nueva administración de la capital.