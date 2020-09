Lema y Andrade se cruzan en Twitter por gastos "inmorales"

El presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Martín Lema, y el senador comunista del Frente Amplio (FA) Oscar Andrade tuvieron un cruce de tuits este jueves por el gasto en publicidad en Antel durante la gestión de Carolina Cosse, que se suma a otros intercambios virtuales en las últimas horas a raíz de modificaciones en el proyecto de ley de Presupuesto.

La discusión empezó el miércoles cuando Andrade trató de "inmoral" el aumento de sueldo de jerarcas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) previsto en la ley de Presupuesto, que en el caso de directores de Inmayores y Pronadis pasarán de cobrar $ 86 mil a $ 166 mil.

Además, el proyecto prevé un aumento del salario de los presidentes de los directorios de las empresas públicas hasta llegar al 85% de lo que cobra un ministro de Estado.

"Duplicarse el sueldo en medio de que decenas de miles de familias caen en la pobreza es inmoral. Los que toman la decisión son los mismos que le rebajan el salario a maestros, enfermeros y profesores Como hacen para mirarlos a la cara después? Esta bueno cambiar?", cuestionó el senador frenteamplista.

Esta bueno cambiar? — Oscar Andrade (@Oandradelallana) September 2, 2020

Lema citó el tuit y le preguntó al frenteamplista qué sueldo se duplicaba. Además, arremetió contra la gestión del FA y calificó como inmoral "el despilfarro y la desidia de administraciones anteriores que comprometieron el futuro de tantas familias uruguayas".

¿Qué sueldo se duplica? Inmoral fue el despilfarro y la desidia de administraciones anteriores que comprometieron el futuro de tantas familias uruguayas. https://t.co/XtnhnFik4p — Martin Lema (@MartinLemaUy) September 2, 2020

Al mismo tiempo, Andrade dijo que estaba de acuerdo con el canciller Francisco Bustillo "que sostiene que recibieron el país con amplia cobertura y cohesión social. Dijo ‘por imperio de lo que han sido todos los gobiernos que nos han precedido tiene guarismos fantásticos’”.

El nacionalista retrucó: “Hay que terminar con la arrogancia de expresarse como si Uruguay hubiera nacido en el año 2005. Bustillo se refirió a nuestra gran historia como país, un gran país, que está por encima de los partidos y de las personas”, dijo en Twitter.

Hay que terminar con la arrogancia de expresarse como si Uruguay hubiera nacido en el año 2005. Bustillo se refirió a nuestra gran historia como país, un gran país, que está por encima de los partidos y de las personas. https://t.co/pZkErhAbax — Martin Lema (@MartinLemaUy) September 2, 2020

Este jueves, citando la información que brindó El Observador sobre el gastó en Antel de US$ 90 millones en publicidad durante la gestión de Cosse, casi el doble que otros gobiernos del FA, Lema continuó la discusión y preguntó a Andrade si ese gasto no sería inmoral: "¿Acá no corre aquello de que sería mejor haber destinado esos recursos para educación?".

Andrade no se quedó atrás y se refirió a lo inmoral como "tener 90 mil uruguayos ciegos por ser pobres. Al trabajador rural sin 8 horas. Al 80 % de las domesticas sin caja. Immoral carnet de pobre para la salud. Inmoral dos de cada tres niños en la pobreza. Mientras salvaban bancos fundidos y acomodaban gente", señaló.

Mientras salvaban bancos fundidos y acomodaban gente https://t.co/ivB6tJzteS — Oscar Andrade (@Oandradelallana) September 3, 2020

Para finalizar, el Lema apuntó que Andrade estaba "mezclando". "Propio de no saber qué contestar. La doble moral y la demagogia nunca es el camino", puntualizó.