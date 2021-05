Lestido llama a buscar “equilibrio” para mantener la economía, ante dichos de Radi

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, insistió este jueves con mantener un “equilibrio” entre la salud y la economía, luego de los dichos del coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, sobre que “tiene que haber un momento (...) en el que hay que decir: ahora bajo la térmica”.

Lestido, dijo: “Parar la economía significa eso. Parar la economía. Con todas las consecuencias que tiene pero también lo que dice Radi es sumamente importante. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Está en poder controlarnos nosotros lo más que podamos y limitar nuestra propia circulación todo lo que se pueda. Creo que está ahí”, sostuvo Lestido, en diálogo con el noticiero de Televisión Nacional, tras los dichos del científico en Búsqueda este jueves.

Además, recordó la caída de la economía en 2020 y sus consecuencias, que aún están a la vista. En 2020, el número de personas en seguro de desempleo que por momentos se ubicó en 50 mil en Uruguay, creció a 200 mil, según dijo. E insistió con la vacunación porque “la sociedad vuelve a jugar un papel muy importante”. En esa línea, el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó este jueves el primer informe sobre la efectividad de las vacunas en Uruguay.

“Son sumamente importantes las declaraciones de Radi porque es un científico de primer nivel y que conoce esta situación. Para nosotros son muy importantes y hay que tenerlas en cuenta (...) El informe de Radi nos mueve a todos. Reconozco que es una situación muy difícil y que hay que buscar apelar a todos nosotros”, acotó Lestido.

Por su parte, Radi declaró este jueves que "en definitiva, no es tocando una cosita u otra cosita u otra cosita. Si se quiere hacer esto hay que apagar. Chau. Porque hoy es tan grande la circulación que si cerrás una cosa y no la otra, lo que bloqueás por acá se te traslada por allá. Si bien nosotros en un momento planteamos que las medidas podían ser escalonadas, hoy lo que hay no es suficiente. No fue suficiente".