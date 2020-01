Ley de urgencia: cambios al CPP generan "enorme preocupación" a los fiscales

La posible modificación de varios artículos de la ley 19.293, que creó el nuevo Código de Proceso Penal que rige desde noviembre de 2017, genera "enorme preocupación" a fiscales de todo el país, según dijo a El Observador Mirta Morales, presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay.

La fiscal contó que este miércoles fue contactada por muchos de ellos cuando se enteraron de que Luis Lacalle Pou, el presidente electo, había incluido estos cambios en el recién difundido borrador del proyecto de ley de urgente consideración que enviará al Parlamento.

El eje de las consultas fue uno: "las disposiciones que pueden impactar en el trabajo diario" de los fiscales. Morales explicó que a priori no se puede decir si los cambios propuestos son positivos o negativos para su profesión, porque la asociación todavía no se sentó a desglosar el contenido del documento, que incluye 457 artículos tentativos que abarcan desde la seguridad pública hasta la eficiencia del Estado. No obstante, subrayó que "lo que es seguro es que se van a modificar las reglas de juego".

Quedaría habilitado, por ejemplo, el registro de personas con posterior notificación a la Fiscalía cuando "existan fundadas razones para considerar que una persona oculta objetos", y otras modificaciones referidas a este procedimiento previstas en el artículo 22 del borrador.

También cambiarían las condiciones de los procesos abreviados, lo que será posible a partir de la sustitución de artículos de la ley 19.293. Esta herramienta, que supone que la persona reconozca la comisión del delito a cambio de la reducción de la pena, solo podría utilizarse en los casos donde el delito en cuestión tiene una pena máxima de tres años de penitenciaría o no privativa de libertad. Además establece que la persona imputada sí o sí tenga que cumplir toda la pena de manera efectiva y cumplir con los términos acordados con la Fiscalía.

Por otra parte, Morales subrayó que el gobierno entrante no consultó al gremio de fiscales mientras el borrador estaba siendo redactado por el abogado Rodrigo Ferrés, futuro prosecretario de Presidencia, y las demás personas que intervinieron en el articulado. "Nadie nos dijo que se iba a modificar el CPP. Nos enteramos recién ayer, a las cinco de la tarde, como cualquier ciudadano", remarcó.

Si bien "es temprano para sacar conclusiones", los fiscales temen que la falta de diálogo con el gobierno electo sea la norma durante los cinco años que encabece el Ejecutivo. "Hasta ahora todas las reformas que se hicieron fueron sin tener en cuenta lo que piensan los operadores, que somos los que estamos en la calle trabajando. Eso fue así, es así y parece que va a seguir siéndolo", lamentó.

La magistrada recordó los reclamos que como gremio hicieron a la actual administración, que, según dijo, estaban fundados en "sus carencias a la hora de trabajar", "aspectos necesarios para optimizar" su labor y "no ver afectada" su salud, pero no fueron atendidos.

"Ahora ni siquiera tuvimos la posibilidad de transmitir esos reparos (a las nuevas autoridades) y ya se vienen nuevas modificaciones", expresó Morales, quien pidió a los fiscales agremiados de todo el país que se pronuncien sobre el contenido del borrador para poder tener "una visión de todo el país y no tan centralista".

En este sentido, señaló que para poder medir el impacto de las modificaciones propuestas se deberá revisar cada caso. "Hay fiscalías de turnos únicos, de tres, con tres personas, con cinco, con contextos sociales y delictivos diferentes, con frontera o sin frontera", explicó.

La posibilidad de pedirle una entrevista al próximo mandatario y a los jerarcas designados fue conversada de manera informal por los fiscales agremiados, pero habrá una solicitud formal por parte de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay.

La presidenta de esta institución confía en que será posible tener un diálogo fluido con el gobierno electo, según dijo a El Observador. "Quiero pensar que vamos a tener tiempo de plantear nuestra visión sobre los cambios, que vamos a ser recibidos y que vamos a ser escuchados", indicó.

Quien será el fiscal de Corte hasta 2022, Jorge Díaz, se reunirá este jueves con el ministro del Interior designado, Jorge Larrañaga. Fuentes de la Fiscalía General de la Nación señalaron que tampoco Díaz fue consultado cuando el borrador del proyecto de ley estaba siendo redactado.