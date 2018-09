Liga Federal le responde a Juan Castillo por Caja Militar: "Distorsiona la realidad"

El secretario general de la Liga Federal Sebastián Rubino salió al cruce de las declaraciones del senador del Partido Comunista Juan Castillo, quien acusó al diputado Darío Pérez de no acompañar al Frente Amplio en el proyecto de la reforma del Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas –más conocido como Caja Militar–. “Está distorsionando la realidad”, afirmó.

Asimismo indicó: “La Liga Federal está con el criterio general para reformar la Caja Militar y buscando salidas, pero salidas que no perjudiquen al personal subalterno”, dijo Rubino. En sus palabras, eso le fue notificado al coordinador de la bancada bicameral, al que se le informó también que Pérez no podía concurrir a las reuniones por el agravamiento de la salud de su padre, quien falleció hace unos días. “Era el más calificado para participar; ya tiene un trabajo desde hace mucho tiempo”, afirmó a El Observador.

Lea también: Liga Federal ratifica rechazo a impuesto a jubilaciones militares y deja sin mayoría al FA

Los diputados Darío Pérez (Liga Federal) y Eduardo Rubio (Unidad Popular) manifestaron que no votarán la reforma de la Caja Militar tal como viene del Senado. El proyecto de ley cuenta con la media sanción de la cámara alta, donde fue aprobado solo con los votos del oficialismo (16 votos en 29). Sin el voto de Pérez, el Frente Amplio no cuenta con las mayorías necesarias para aprobar el proyecto y eso molestó a Castillo.

“Estuve cinco meses como coordinador de la bancada bicameral que trabajó en este proyecto. Fuimos y venimos, insistimos con uno de sus asesores, escuchamos sus aportes e integramos algunos y finalmente llegamos al consenso general. Con precisión y teniendo en cuenta la particularidad, preguntamos y el compañero delegado que vino nos dijo que él estaba de acuerdo, que había trasladado todo”, lamentó en diálogo con El Observador el senador.

Pérez no está dispuesto a votar el proyecto de Caja Militar con el argumento de que perjudica a la tropa. “El 40% (de los soldados) está bajo la línea de la pobreza. El 60% vive en asentamientos”, dijo Pérez.

Rubino añadió: “Con el espíritu en general estábamos a favor pero teníamos algunos reparos en forma particular; no estamos en contra de todo; son algunos aspectos que perjudican al personal subalterno”. A la Liga Federal le preocupa que con la iniciativa aprobada en el Senado no lleguen a generar causal jubilatoria.

Con la reforma, un soldado que ingresa al servicio con 18 años y se retira con 48, tal como está establecido en el proyecto, genera una tasa de reemplazo de 76,5%, según cálculos del legislador. Es decir, cobraría tres cuartos de su salario como jubilación. Además, el proyecto plantea como retiro obligatorio para los soldados los 48 años cuando la ONU recomienda los 45 años.