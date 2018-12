Árboles caídos, luz cortada y teléfonos de emergencia sin atender: el saldo de la tormenta

Este domingo, Montevideo amaneció con las secuelas de la tormenta con fuertes vientos y lluvias intensas. Árboles o ramas caídas obstruyendo calles o veredas y casi 7.000 usuarios sin luz debido a daños en las líneas fueron algunas de ellas.

El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Montevideo recibió unas 600 llamadas, informó su director, Jorge Cuello. La mayoría fueron por árboles y ramas de gran porte en la vía pública u obstruyendo las puertas de viviendas (230 en total), problemas con el alumbrado público (17 denuncias), dos llamadas por afectación de techos y otro cinco por otro tipo de denuncias.

Cecoed es el encargado de coordinar acciones entre diferentes actores en caso de situaciones de emergencias, "trabajando en los posibles eventos adversos que puedan darse en nuestra ciudad, brindando una mejor respuesta antes, durante y después de que los mismos ocurran", según indica en la página de la Intendencia de Montevideo.

La Intendencia de Montevideo informó a través de su cuenta de Twitter que por caída de árboles o inundaciones, los usuarios podían comunicarse con el Cecoed, encargado de gestionar la respuesta.

Sin embargo, la reparación de los daños tardó más de lo habitual. En algunos casos, trabajadores de UTE y de otras unidades de la Intendencia comentaron que debieron esperar que el centro respondiera las llamadas para coordinar los trabajos y comenzar las reinstalaciones de los servicios.

Uno de esos casos sucedió en la calle Zum Felde en Malvín, en donde personal de UTE y de la Intendencia esperaron en la mañana para reestablecer servicios y un árbol muy pesado obstruía la tarea. Fuentes presentes en el lugar informaron que los funcionarios intentaron comunicarse con Cecoed alertando de esta situación y no obtuvieron respuesta. En Canelones y Zelmar Michelini, los vecinos estuvieron toda la noche sin luz ya que, aunque funcionarios de UTE se hicieron presentes en el lugar, desde la Intendencia no respondieron a los llamados y no se pudo trabajar.

Cuello explicó que "en ningún momento se dejaron de atender las llamadas" y lo que pasó fue que las líneas colapsaron de las llamadas recibidas en las diez líneas disponibles.

"Estábamos trabajando cuando arranco el temporal, terminamos de atender las llamadas pasadas las tres de la tarde", añadió. Consultado sobre la falla en la coordinación de los servicios de UTE y de la Intendencia, el director comentó que el ente tiene un responsable con el que Cecoed coordina "continuamente" y desconoce esas dos situaciones puntuales.

Usuarios de Twitter difundieron imágenes de árboles y ramas en la vía pública en la tarde de este domingo.

