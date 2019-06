Lista que apoya a Sartori pretendía conseguir votos con un sorteo

La lista 8812 que apoya al precandidato blanco Juan Sartori, y que está vinculada a la iglesia evangélica Misión Carismática Internacional, difundió a través de Whatsapp un mensaje en el que busca voluntarios dispuestos a reunir cinco votos a cambio de participar del sorteo de motos, televisores y electrodomésticos.

La papeleta, que tiene una foto del empresario devenido en político y de la pastora Anna Franquez –candidata a diputada–, está liderada por la senadora Verónica Alonso y secundada por el diputado de la iglesia Misión Vida, Álvaro Dastugue. “Hola, cómo están. Mi nombre es Claudio Sablio y pertenezco a una nueva agrupación política con valores para defender la vida y la familia”, comienza el mensaje que pide el apoyo para su pastora. “Para ayudarnos necesitamos voluntarios que nos presenten cinco personas que votarán a Anna y a Sartori”, señala el mensaje que fue enviado por Sablio, quien ocupa el puesto número 11 de la lista 8812.

Entre los datos que deben llenarse en esos formularios está el nombre, fecha de nacimiento, sexo, dirección, cédula de identidad, teléfono celular y fijo, y datos de la credencial cívica. Con esta información, el equipo de Sartori podrá conocer los centros de votación de las personas dispuestas a votar al empresario, con el objetivo de llevarlos a votar el 30 de junio.

“Todo voluntario que acepte participará con el número rojo del formulario de sorteos de motos, televisores y electrodomésticos”, señala el mensaje que adjunta el formulario, en el que puede verse un número de cuatro cifras que identifica la hoja con datos de cinco potenciales votantes.

El Observador se comunicó con Franquez, quien dijo que si bien el sorteo todavía no se llegó a realizar, la idea de hacerlo estuvo sobre la mesa. “¿Si no es algo ilícito por qué no?”, se preguntó. Agregó que el mensaje fue difundido supuestamente por error.

Franquez no dio una visión clara sobre si finalmente harían o no el sorteo. Primero dijo que todavía no se habían decidido, y después descartó que fueran a sortear algo.

“Yo escribí (el mensaje), lo escribí mal porque escuché cualquier cosa. No hay sorteo ninguno. Escribí cualquier cosa. ¿Quién va a poner los premios?”, dijo Sablio a un periodista de El Observador que llamó sin identificarse como tal y que se mostró como interesado en inscribirse de voluntario.

Sin embargo, Franquez no solo reconoció que la idea de llevar adelante el sorteo estuvo “sobre la mesa”, sino que además había alguien –cuya identidad prefiere mantener en reserva– dispuesto a entregar las motos, televisores y demás electrodomésticos para hacerlo posible. “No te voy a decir quién iba a poner el dinero”, dijo la candidata a diputada.

Para Franquez un sorteo hubiera sido una buena forma de motivar a quienes están trabajando en la campaña, muchos de los cuales integran la iglesia Misión Carismática Internacional. Sablio dijo que “toda la iglesia” está trabajando para llevar a su pastora a la Cámara de Diputados.

Salir a buscar el voto

En octubre, dos meses antes de que Sartori oficializara su intención de competir en la interna nacionalista, el precandidato ya contaba con 30 trabajadores dedicados a recorrer barrios periféricos reuniendo datos de personas a las que se les ofrecía la posibilidad de mantener contacto con el empresario, según había admitido el jefe de campaña Pablo Viana. Dos personas que hicieron ese trabajo en octubre contaron que ya entonces se ofrecía un sorteo de celulares y electrodomésticos entre quienes entregaran más hojas con datos personales.

Sin embargo, en aquel entonces los supuestos voluntarios –que recibían $15 mil por mes– debían simplemente difundir quién era Sartori, y recabar datos como el número de teléfono, la cédula de identidad, nombre, apellido y dirección de sus vecinos. Ahora, el objetivo es reunir a posibles votantes, por lo que solo se anota aquellas personas dispuestas a poner en la urna la lista de la pastora. Por eso, también se pide el número de credencial.

Franquez dijo que no sabe para qué se pide ese dato, ya que esos formularios fueron diseñados y proporcionados por el equipo de campaña del precandidato blanco. Sin embargo, Sablio explicó que esa información es para “poder armar un cronograma y un recorrido para llevar a votar”.

“Sartori tiene gente contratada que coteja los datos para asegurarse que cuando la vayan a buscar es un voto seguro (…) lo que necesitamos es votos certeros para la pastora”, explicó Sablio creyendo que hablaba con un interesado en sumarse a la agrupación, y agregó: “si vos me conseguís el voto yo lo voy a buscar y lo devuelvo”.

Franquez reconoció que tiene a su disposición “una cantidad importante de autos” para llevar personas a los centros de votación el 30 de junio, aunque no supo precisar un número.

Misión Carismática

La iglesia evangélica Misión Carismática fue creada en 1983 en Colombia, y desde entonces se ha extendido a Bolivia, México, Chile, Paraguay, Venezuela, España, Holanda, Francia y Uruguay. Según se cuenta en el sitio web de la Misión Carismática, el pastor general, César Castellano, decidió crear su propia iglesia tras recibir un mensaje de Dios, mientras caminaba por una playa de Colombia. “Sueña con una iglesia muy grande, porque los sueños son el lenguaje de mi espíritu. Porque la iglesia que tu pastorearas será tan numerosa como las estrellas del cielo y cómo la arena del mar que de multitud no se podrá contar”, dijo Dios según el relato.

La primera fiel de su iglesia fue su esposa, Claudia Rodríguez, quien actualmente es senadora de Colombia por el partido Partido Cambio Radical y fue embajadora de ese país en Brasil.

En Uruguay esta iglesia tiene sede en Joanicó y Comercio (Unión). Anna Franquez y su marido Marcelo Figueroa son sus pastores desde 2010.

Ahora Franquez buscará un lugar en el Parlamento como lo hizo la esposa del creador de su iglesia. Según contó, se unió a Sartori por intermedio de la senadora Verónica Alonso, quien ha recibido apoyos de parte de pastores de Misión Vida, como el diputado Álvaro Dastugue, yerno del líder de esa iglesia, el pastor Marques.