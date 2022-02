El nuevo Liverpool de Bava, un rival de peso para Nacional en la previa del clásico

Nacional y Liverpool protagonizarán el partido destacado de la tercera fecha del Apertura el domingo a las 20:00 en el Gran Parque Central, donde los albos recibirán a uno de los punteros del torneo, con dos victorias y siete goles a favor, y sin tantos recibidos en 180 minutos.

Con esos números, el equipo de Jorge Bava lidera la tabla por encima de Fénix y Danubio, los otros dos conjuntos que comenzaron el campeonato con dos victorias. Los de Belvedere vencieron 3-0 ante Defensor de visita en el Franzini en el debut y 4-0 ante el ascendido Albion el pasado domingo en el estadio negriazul

Varios afectados en la segunda fecha

El Liverpool 2022 tuvo varias altas para comenzar la temporada: Joaquín Sosa (cedido por Nacional), Santiago "Colo" Romero, Gonzalo Carneiro (Sion), Agustín Cayetano (Sud América), Axel Prado (Juventud), Thiago Vecino (Nacional), Pablo González (Albion) y Ezequiel Escobar (volvió de Villa Teresa).

El debut fue con la goleada ante los violetas en la primera fecha y de visitante.

Diego Battiste

Bava vuelve al Parque

Ese día el 11 de Bava fue con Sebastián Lentinelly; Nicolás Martirena, Joaquín Sosa, Agustín Cayetano e Ignacio Rodríguez; Pablo González, Maximiliano Lemos, Fabricio Diaz, Hernán Figueredo; Thiago Vecino y Gonzalo Carneiro.

Los goles fueron de Pablo González, del ex Nacional Vecino y de Ignacio Rodríguez.

Para la segunda fecha, Bava no pudo repetir el equipo debido a una aparente intoxicación masiva.

“Tuvimos un término de semana atípico por muchas bajas y muchos cambios por problemas estomacales masivos en el plantel, y no era fácil”, reveló a VTV tras golear a Albion.

El equipo tuvo variantes y fue con Lentinelly; Martirena, Axel Prado, Gonzalo Pérez y Cayetano; Lemos, Santiago “Colo” Romero y Díaz; Pablo González, Vecino y Carneiro.

Los tantos del 4-0, ante un rival que sufrió una temprana expulsión, fueron obra de Fabricio Díaz, nuevamente de Vecino, Carneiro y Alán Medina.

Con todo ese potencial ofensivo y solidez defensiva, el equipo de Bava, exarquero de Nacional, irá al Parque Central el domingo para medirse ante el conjunto de Pablo Repetto, quien también llega con el arco abierto luego de golear 4-0 a Rentistas.

“Vamos bien, pero despacito, sin desesperarse y con cosas para mejorar, que hay mucho”, dijo el entrenador negriazul que comenzó su carrera desde la línea de cal a mediados del pasado Apertura y a los apurones, luego de que Marcelo Méndez se fuera a San Luis de México y el arquero colgara los guantes para ponerse el buzo de DT.

“La defensa tiene que defender, en el medio crear y arriba tener contundencia”, agregó sobre su idea de juego Bava, quien destacó el momento de Vecino y el gesto de que le haya permitido patear el penal ante Albion a Carneiro.

“Que marquen los delanteros es importantísimo. Destacar el gesto que tuvo Thiago, él es el encargado de los paneles y eso lo destaco por encima del gol que hizo”, agregó el DT, que en su primeros partidos ante el tricolor tuvo derrota 1-0 en el Gran Parque Central en el Apertura 2021 y el 2-2 del cierre del Clausura pasado en Belvedere con el recordado gol de Sebastián “Papelito” Fernández en el minuto 88’, que complicó en gran parte las aspiraciones de pelear el tricampeonato a los albos.

Varios conocidos

Vecino, con dos goles en el Apertura, jugará ante su exequipo en el tercer partido que dispute tras su salida de los albos, club en el que estuvo en todas las categorías formativas hasta que decidió dar un cambio a su carrera a fines del año pasado.

También el Colo Romero volverá a enfrentarse al tricolor, algo que ya hizo jugando para Rentistas en la final del Apertura 2020 que ganaron los bichos colorados.

¿Qué pasará con Joaquín Sosa? El zaguero que fue pedido por Bava para que llegara a préstamo desde Nacional y que fue titular en el debut ante Defensor, tiene la autorización de los tricolores para que pueda jugar.

@LiverpoolFC1915

Joaquín Sosa, cedido a Liverpool desde Nacional

Por su parte, en Nacional estará Juan Ignacio “Colo” Ramírez, el goleador histórico de Liverpool, quien por primera vez se enfrentará a su exequipo.

En su caso, según reconoció el propio jugador, no tendrá problemas para jugar ante los negriazules, que son los dueños de la mayor parte de su ficha, mientras que los tricolores adquirieron el 10% del artillero, en una operación por US$ 700.000 que según trascendió se hizo en 35 cuotas de US$ 20.000 cada una.

@Nacional

El Colo, ahora en Nacional

Este nuevo Liverpool de Bava comenzó de una forma totalmente diferente a la que terminó el Clausura, en el puesto 13 de la tabla y con una floja actuación en comparación a sus últimas actuaciones, y el domingo será un duro test para el Nacional de Repetto, que deberá enfocarse en los negriazules antes de pensar en el siguiente partido: el clásico.