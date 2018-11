Llegada de turistas aumentó 25% en el primer semestre

En los primeros seis meses del año, 2,1 millones de personas visitaron Uruguay, lo que implica un aumento de 24,8% respecto al mismo período en 2016, según datos divulgados por el Ministerio de Turismo





Esos turistas extranjeros dejaron en el país US$ 1.441 millones, un 39,1% más que el primer semestre del año pasado. Tomando en cuenta lo gastado por los uruguayos en el exterior, la balanza muestra un saldo favorable de US$ 886 millones.







Los uruguayos que salieron al exterior por turismo totalizaron 910 mil personas, 3,7 % más que entre enero y junio de 2016. El gasto total fue de US$ 555 millones, 11,7 % más que en el primer semestre del año anterior.





Mientras que la estadía promedio de los extranjeros en Uruguay aumentó 7,8%, ubicándose en 6,5 días, la estadía de los uruguayos en el exterior disminuyó 2%, cayendo a un promedio de 7,1 días.





Los principales tres destinos de turismo receptivo fueron, en orden decreciente, Montevideo con 482 mil, Punta del Este con 479 mil y el litoral oeste termal con 302 mil. Otros puntos, como Colonia, las costas de Canelones y Rocha y Piriápolis oscilaron entre los 144 mil y los 166 mil visitantes.





El gasto diario promedio por persona tuvo su pico en Punta del Este (US$ 157), seguido por Montevideo (US$ 101) y el litoral termal de (US$ 68).





El mayor contingente de turistas provino de Argentina , con casi 1,5 millones, seguido de Brasil, con 241 mil, mientras que los uruguayos residentes en el exterior sumaron 147 mil. En menor número vinieron desde Europa, con 73 mil, el resto de América (sin contar Argentina, Brasil , Paraguay, Chile ni Norteamérica), con 43 mil, mientras que Chile y Norteamérica aportaron 39 mil turistas cada uno.