Llegó New Balance Woman

El nuevo local exclusivo de New Balance Women abrió sus puertas a clientes y amigos de la marca para presentar el nuevo concepto. Ubicado en Montevideo Shopping, es de paso obligado para aquellas que gusten de la moda y los deportes, y quieran encontrar los productos exclusivos de la marca.

Bajo el concepto New Woman,se presentó la historia de cinco mujeres que están haciendo y eligiendo lo que quieren para su vida. A modo de reconocimiento se les regaló una medalla y buscando contagiar las ganas, se realizó un video con cada una de ellas para que puedan compartir lo que están haciendo y sus sensaciones. Los videos pueden verse en la página de Facebook de New Balance Uruguay.



Alfonsina Almandoz

Fundadora de Cande Down Side Up. Madre de Iñaki y Cande, una niña con síndrome de down. En su blog cuenta sus experiencias, brinda información y crea espacios de reflexión y apoyo en todo lo relacionado a sus vivencias como madre, rompiendo prejuicios relacionados con el síndrome.

Florencia Jinchuk

Con un Master en Química Cosmética es fundadora de The Chemist Look, una marca especializada en productos cosméticos para la mujer con un enfoque único y transparente. Recientemente comenzó Dérmica Lab, un laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación que tiene como objetivo desarrollar activos novedosos aplicando principalmente herramientas de biotecnología.

Lorena Aires

Es récord absoluto nacional en salto alto. La marca con la que alcanzó la medalla de plata en el reciente sudamericano de atletismo desarrollado en Asunción es de 1,82. Además es una de las atletas elegidas por New Balance para representar a la marca.

Soledad Cardozo

Co-fundadora de Enseña Uruguay. Tras haber trabajado en el ámbito publicitario como ejecutiva de cuentas, volcó sus habilidades a organizaciones sociales enfocadas en la educación de niños y adolescentes en situación vulnerable.

Cristina Guria de Berembau

Presidenta de la fundación Clarita Berembau. Se trata de una fundación especializada en brindar apoyo a personas diagnosticadas con cáncer, fundada a partir de la experiencia de María Clara Berembau, comunicadora y periodista, víctima del cáncer en 2013.