Llegó un poco de calma al mercado de granos, pero los valores siguen altos

Todo apuntaba a que esta sería la tercera semana consecutiva de bajas en el precio de los granos, pero este jueves el mercado tuvo una reversión importante y todavía se ha podido vender soja por encima de los US$ 500 por tonelada, en un mercado que el jueves por la mañana parecía que rompería para abajo esa referencia.

El mercado que sigue siendo protagonista es el del maíz y las compras de China siguen siendo muy fuertes, ahora ya por el maíz de la próxima cosecha de Estados Unidos, mostrando un cambio estructural en el mercado de granos, ya que hasta comienzos de 2020 los asiáticos eran compradores secundarios del cereal.

Pero las advertencias del gobierno de China en cuanto a no tolerar más subas de precios ni en granos ni en metales tienen a los mercados de materias primas a la defensiva.

Por otra parte, en Estados Unidos mejoró sensiblemente el panorama de los cultivos, que en su arranque recibieron lluvias más que oportunas y pasaron del riesgo de colapso por sequía a tener un buen potencial.

Pero falta mucho, ni siquiera terminó la siembra y el mercado sigue en dudas. El jueves fue un día importante. La soja que de mañana se ofrecía en US$ 500 o poco más, terminó el día muy cerca de los US$ 520 puesto en Nueva Palmira. Y la de la siembra de 2022 que empezó en US$ 450 terminó arriba de US$ 460.

En los cereales el mercado local está muy firme. El trigo hace muchos años no tenía un precio asegurado por encima de US$ 220 antes de la siembra y el disponible opera cerca de US$ 230.

En el caso del maíz, la ausencia del grano en Brasil y lo escaso de la oferta local afectada por un verano seco hacen que también el mercado se mantenga muy firme, aun con la cosecha en curso.

EO

Mientras, se retoman las tareas de cosecha tras las lluvias del fin de semana pasado y van a terminar velozmente por lo despejado del panorama meteorológico hasta el 10 de junio al menos. Para esa fecha ya va a estar levantada una cosecha de soja magra, pero de buen precio.

En Entre Ríos el rendimiento de la soja se ubicó sobre 1.900 kilos por hectárea y en Uruguay va a estar cerca de esa referencia.

Se avanza ya en una siembra de cultivos de invierno que va a culminar probablemente toda en junio, lo que permite que el cultivo arranque con buen potencial y buena perspectiva. Pocas lluvias y mucho frío es lo que estos cultivos precisan y parece ser lo que está en el menú de este invierno.

Así trigo y cebada pueden repetir un segundo año de altos rendimientos.

Al récord espectacular de rendimiento del arroz que nunca había pasado los 9.000 kilos por hectárea y se despachó con 9.400 pueden seguir otros en los cultivos de invierno.

Juan Samuelle

Cosecha de soja en chacras del sur del país.