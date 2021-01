Lluvias de enero permiten soñar con buenos rendimientos en la soja

Las lluvias que se dieron en la primera quincena de enero ayudaron a los cultivos de soja, que fueron de los más golpeados por el déficit hídrico durante los últimos tiempos, por lo cual ahora los productores esperan buenos rendimientos, superiores a los que en algún momento se proyectaron. Eso, para potenciar la buena nueva en el sector, sucede en un momento en el que el precio de la oleginosa es notoriamente más elevado que el que había hace un año, lo que puede potenciar las ganancias.

Mathías Mahilos, presidente de la Cooperativa Agraria Nacional (Copagran), dijo a El Observador que se mantienen las buenas expectativas por el desarrollo del cultivo y que después de las precipitaciones se puede decir que la soja llegará a rendir 2.500 o 2.700 kilos; "no hay nada que nos diga que no va a ser así”, expresó.

Por su parte, Elena Loaces, responsable del Departamento Técnico de la Unión Rural de Flores (URF), dijo que, como la zafra viene atrasada por la siembra, recién en los próximos días se podrán estimar los rendimientos, pero que las implantaciones fueron buenas. “Hay cultivos con buen potencial”, comentó.

Se necesita que llueva más

Si bien las lluvias fueron desparejas, significaron un respiro para varias producciones que venían castigadas por la falta de agua. Mahilos comentó que la lluvia fue muy bien recibida, aunque los bajos niveles de precipitaciones previos no permiten tener una reserva de humedad adecuada en el suelo.

El director de Barraca Erro, Germán Bremermann, indicó por su parte que a nivel general los cultivos de soja de primera y de segunda lograron implantarse bien, "con una buena fecha de siembra, tuvieron un buen arranque".

Las lluvias, que no fueron parejas en todo el territorio nacional, dejaron zonas con muy buena humedad en el suelo y otras donde aún se necesita agua, explicó.

Según detalló "si llueve en los próximos siete u ocho días con un volumen en torno a los 40 o 60 mm, medio parejo, la soja va a retomar crecimiento y por lo tanto mantenemos un potencial interesante hablando de la situación promedio país. Pero es fundamental que llueva en los próximos días".

Por otro lado, el presidente de Copagran agregó que los cultivos de soja “todavía están con un potencial bastante bueno, esperando a que la situación se componga y que nos agarre febrero, donde la soja entra en un período más crítico, esperando a que se normalice un poco el tema de la lluvia cuando va a empezar a florecer, generar las chauchas, los porotos y llenar granos”.

Otros cultivos

Loaces indicó que la soja, tanto de primera como de segunda, aún está con capacidad de respuesta y que el agua fue muy bienvenida.

“Lo que tenían hipotecado de rendimiento todavía no es demasiado, a diferencia de algunos maíces y sorgos de primera que ya tienen gran parte de su rendimiento hipotecado”, comentó, y agregó que en todas las chacras de soja se ve un crecimiento del área foliar a consecuencia de las primeras lluvias del año.

Bremermann añadió que el maíz de primera tuvo una falta importante de agua en noviembre y diciembre y que eso afectó el rendimiento. "No son situaciones graves pero los cultivos de maíz de primera están bastante golpeados por la seca, y los rendimientos van a ser muy inferiores a los del año pasado".

El maíz de segunda, dijo, está muy bien implantado, en una fecha óptima, y viene con buen crecimiento. Su desarrollo y rendimiento, al igual que la soja, dependerá de las próximas precipitaciones. "Si se concretan las lluvias de los próximos días vamos a tener maíces de segunda con un crecimiento excelente".

"Tenemos cultivos de verano implantados, en crecimiento, pero todo con el agua muy justa. Si no lluve en los próximos días vamos a empezar a tener pérdidas importantes", resumió Germán Bremermann.

Un cultivo resiliente

Mahilos definió al cultivo de soja como un cultivo “resiliente”, y dijo que aunque es más chico de lo que se querría, está bien implantado, “con las condiciones de dar los kilos que queremos”, por eso las expectativas para el rendimiento continúan siendo buenas.

El cultivo sigue estando en estado vegetativo y por eso todavía tolera ciertos niveles de estrés, explicó. Ahora, el partido más importante es el que se viene por delante, en un escenario en el que se esperan lluvias que sean continuas.

“Hasta acá está bien la soja. No podemos vender para capturar el precio de los US$ 500 porque no tenemos nada asegurado, venimos con lo justo, pero quizás, y así lo creemos los optimistas, podemos tener una buena cosecha”, concluyó Mathías Mailhos.

Plagas

En esta zafra 2020/2021, según explicó Loaces, hay que destacar que se vienen haciendo buenos controles de malezas y que si bien los cultivos tienen sojas a la que no le sobran hojas, no presentan problemas de plagas. “Las plagas vienen muy tranquilas, aparece alguna típica de la seca, pero lagarta prácticamente no hay”, comentó.