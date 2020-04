Lo que esperan las empresas para salarios y contratación de personal tras el coronavirus

Un 33,3% de las empresas considera que los incrementos salariales previstos para el 2020 se verán afectados por la pandemia del coronavirus; 38,5% afirma que no se modificarán y 28,2% respondió que no está definido aún, según se desprende de un relevamiento de la consultora de Recursos Humanos Mercer a 40 compañías líderes en Uruguay.

A su vez, el 36,4% de las empresas cree que el impacto del incremento salarial estimado será a la baja, mientras que el restante 63,6% no lo ha definido aún. Por otro lado, el 43,6% de las empresarios no evalúa realizar cambios en su dotación actual; el 25,6% no lo ha definido aún; el 20,5% evalúa suspender las contrataciones previstas para el 2020 y un 10,3% planea reducir el número de empleados.

Los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) arrojaron para febrero (previo al coronavirus) una medición puntual de desempleo de 10,5% de la población económicamente activa en febrero (unos 190 mil trabajadores). Para encontrar una tasa mensual de desocupación tan alta hay que remontarse a mayo de 2007, es decir, 13 años atrás. Asimismo, desde el 14 de marzo al 13 de abril, el Banco de Previsión Social (BPS) recibió 125.650 solicitudes por seguro de desempleo contando las presentadas a través del seguro de paro especial presentado por el gobierno.

“En este contexto de pandemia, la principal preocupación de las empresas es preservar las fuentes de trabajo. Por eso, hay un alto porcentaje que ha decidido no hacer cambios en la dotación actual y en todo caso si hay cambios tienen que ver con contrataciones futuras. En contrapartida, hay empresas que están postergando los incrementos o revisando el porcentaje, pero la principal medida es el resguardo de las fuentes de trabajo”, destacó Ivana Thornton, directora de Career de Mercer.

La encuesta sobre el impacto del covid-19 fue realizada por Mercer entre el 2 y el 8 de abril del 2020 y participaron 40 empresas líderes, el 90% subsidiarias de compañías multinacionales de distintas industrias (25% de consumo masivo; 17,5% high tech; 15% ciencias de la vida, entre otras).

El 97,5% de las empresas brindan la posibilidad de realizar home office (teletrabajo). Esta modalidad se hace extensiva a todo el personal (51,3%); a todo el personal salvo excepciones por tipo de industria (25,6%); solo personal de áreas centrales pero dividido en grupos (10,3%); solo personal de áreas centrales (10,3%) y otros (2,5%).

El 60% de las empresas afirmó que las áreas operativas o de contacto con el cliente están trabajando sin modificaciones; el 34,3% dijo que están trabajando con menor cantidad de personas por metro cuadrado y un 5,7% respondió que aún no lo tiene definido.

Beneficios especiales por la pandemia

Casi el 90% de las empresas consultadas están realizando acciones enfocadas en la salud mental de sus colaboradores para acompañarlos en este contexto, tales como: capacitación en mindfulness (23,68%); capacitaciones para el manejo del estrés (18,42%); sesiones online de apoyo psicológico (15,79%); coaching emocional (13,16%); pausas activas (5,26%); otros (13,1%); ninguno (10,53%). Algunas compañías seleccionaron más de una opción.

Entre los beneficios que las compañías están evaluando otorgar como resultado de la pandemia se destacan: canastas con productos de la compañía a los empleados (13,89%); mejorar la cobertura de seguros (2,78%); costeo de internet (2,78%); brindar días adicionales de vacaciones para cuidar a algún familiar (2,78%); otros (8,33%).

Más del 40% de las empresas se encuentran realizando comunicaciones internas sobre hábitos saludables que acompañen a los trabajadores durante el aislamiento. Un 46,02% realiza comunicaciones focalizadas en el bienestar físico; un 41,27% en el bienestar físico y emocional; un 6,35% enfocadas en el bienestar financiero y un 4,76% realiza sólo comunicaciones mínimas, mientras que un 1,6% no realiza comunicaciones.